Bezirk Güssing: Kein Kind soll im Winter frieren

Werbung

30.000 Euro hat ein Großspender in den Soforthilfefonds der Volkshilfe eingezahlt – und die sollen umgehend an Familien gehen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Diese Menschen werden aufgrund der rasant fortschreitenden Teuerungen in allen Lebensbereichen immer mehr.

„Ich bitte nicht gerne um Hilfe, aber irgendwann geht es nicht mehr“, zitiert die ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe, Verena Dunst, aus einem der Briefe einer Alleinerzieherin und zweifachen Mutter. Nach Ausfüllen eines Spendenantrages (unter center@volkshilfe-bgld.at oder 02682/61569 erhältlich) und Prüfung des Einkommensnachweises wird die Unterstützung direkt auf das Konto überwiesen. „Pro Familie sind zwischen 150 und 250 vorgesehen“, so Dunst. Somit könnte 120 bis 200 Familien geholfen werden. Jede Spende für diesen Fonds zählt: Mitmenschen Wärme zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes.

Einkaufen zu moderaten Preisen

Unterstützend bei finanziellen Nöten wirkt auch der „Sonnenmarkt“ der Volkshilfe mit seinem neuen Standort im WIM-Center Güssing. Hier können Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu vergünstigten Preisen gekauft werden. Voraussetzung dafür ist, ein Einkommensnachweis und ein Antrag, der vor Ort im Markt ausgefüllt werden kann. Mit der Berechtigungskarte kann man in allen Sonnenmärkten des Landes günstig einkaufen.

Dem Sonnenmarkt angeschlossen ist auch die „Schatzgrube“, wo ohne Karte günstig Gewand, Einrichtungsgegenstände u.v.m. zu erwerben sind. Auch alte Öfen, deren Bedarf groß ist, werden hier revitalisiert. Und im „Sonnencafé“ besteht zusätzlich noch die Möglichkeit auf ein Getränk oder einen Imbiss, preislich passend zum „kleinen“ Geldbörsel.

„Niemand sollte sich davor scheuen, die verdiente Hilfe anzunehmen“, so Dunst abschließend.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.