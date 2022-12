Gaas Runde drei für Herzensprojekt: Sammeln für den Tierschutz

Carina Fenz

Denise und Andreas Grosz unterstützen mit dem Verkauf von Wein regionale Tierschutzvereine. Foto: BVZ

M ehr als 3.000 Euro haben Denise und Andreas Grosz in den letzten zwei Jahren an den Tierschutz gespendet. Auch heuer spendet das Winzerehepaar wieder einen Euro pro verkaufter Flasche Wein, eine Sonderedition, an regionale Tierschutzvereine.