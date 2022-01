Güssing: Rina‘s ist Aufsteiger des Jahres 2022

Bereits seit über 20 Jahren ist der ‚Wirtshausführer‘ ein zuverlässliger Leitfaden für die Gastronomie in und um Österreich. Das Buch erscheint einmal jährlich im Herbst. Zusätzlich zur Kür der erfolgreichsten und innovativsten Wirte des Jahres gibt es pro Bundesland den „Aufsteiger des Jahres“, heuer ist die Wahl auf das Güssinger Restaurant Rina‘s gefallen. „Seit unserer Gründung 2019 legen wir höchstes Augenmerk auf die Verarbeitung regionaler und saisonaler Produkte. Mein Team und ich verwenden hochwertige Produkte, die wir mit großer Leidenschaft zu raffiniert regionaler Küche verarbeiten“, erzählt die Eigentümerin Penz-Katschner. Das Rina‘s befindet sich an der Hauptstraße 27 in Güssing und wartet mit „traditionell und in der Region verwurzelten, außergewöhnlichen“ Gerichten auf.

