Florianis aus Gaas rockten den Bezirksbewerb

Hochmotivierte Feuerwehrmitglieder und begeisterte Zuschauer sorgten am Samstag, den 24. Juni, für einen spannenden Nachmittag beim 49. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Ollersdorf.

Das Ziel des Bewerbs ist es, in möglichst kurzer Zeit und ohne Fehler einen Löschangriff durchzuführen und einen Staffellauf zu absolvieren. In knapp 50 Durchgängen zeigten die Gruppen aus dem Bezirk Güssing und auch mehrere Gästegruppen ihr Können in verschiedenen Kategorien.

Als großer Sieger ging die Gruppe „Gaas 1“ hervor. Die Gaaser Florianis belohnten sich zu ihrem 100. Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird, selbst und holten sich den Sieg in den Kategorien „Bronze A“ und „Silber A“. Zudem schaffte die Gruppe den Tagessieg.

Die weiteren Stockerlplätze in „Bronze A“ holten sich Steinfurt und Kulm. In „Silber A“ siegte Gaas vor den Gruppen aus Gamischdorf und Bildein. In der Gäste-Wertung setzte sich sowohl in „Bronze A“ als auch „Silber A“ die Gruppe Rudersdorf-Berg 2 durch. Zudem trat erstmals auch eine Damengruppe aus Stegersbach an. Sie holte in der Bronze-Wertung 327 Punkte.

Neben den klassischen Kategorien wurde auch ein sogenannter Firecup ausgetragen, wo sich die Feuerwehr Kulm mit einer Zeit von 32,55 Sekunden Platz eins holte.

Der Einladung zum Bewerb folgten sowohl hochrangige Vertreter aus der Politik als auch seitens der Feuerwehr, worüber sich Bewerbsleiter und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellverteter Jürgen Lang erfreut zeigte. Ebenso feuerten viele Besucher die Bewerbsgruppen an.

Die Sieger auf einen Blick

Bronze A – Gaas 1

Bronze A Damen – Stegersbach 2

Bronze B – Heugraben 2

Bronze B ohne Staffellauf – Hackerberg 1

Bronze gemischt – Güssing 3

Silber A – Gaas 1

Silber gemischt – Kulm 1

Bronze A Gäste – Rudersdorf-Berg 2

Bronze B Gäste – St. Corona am Wechsel 1

Bronze gemischt Gäste – Unterwart 1

Silber A Gäste – Rudersdorf-Berg 2

Silber B Gäste – St. Corona am Wechsel 1