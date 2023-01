Schicksal gemeistert: Christian Kropf erhält „Back to Life“-Award

Werbung

Ein kurzer Moment, eine kleine Unachtsamkeit, ein Schicksalsschlag und plötzlich ist nichts mehr, wie es war: Das Leben von Christian Kropf veränderte sich vor rund 20 Jahren für immer. Der Güssinger sitzt auf Grunde einer Querschnittlähmung im Rollstuhl.

Schwieriger Weg zurück ins Leben

„Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Am Anfang will man das nicht wahrhaben. Wie viele andere Betroffene habe auch ich immer gehofft, dass ich irgendwann wieder auf die Beine komme“, sagt der Güssinger. Eltern und Geschwister, aber auch Freunde und Verwandte waren in dieser schwierigen Zeiten eine große Stütze. Christian Kropf kämpfte, war beruflich wieder erfolgreich und erfüllte sich den Traum von einer eigenen Familie. Und für diesen engagierten Weg zurück ins Leben wurde der 44-jährige mit dem AUVA-„Back to Life“-Award ausgezeichnet.

„Es ist nicht leicht, mit gesundheitlichen Problemen privat und beruflich wieder Fuß zu fassen. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen haben es am Arbeitsmarkt leider immer noch vergleichsweise schwer. Ich freue mich, dass wir im Burgenland so vorbildliche MitarbeiterInnen und Unternehmen haben. Es zeigt, dass vieles möglich ist“, freut sich auch Soziallandesrat Leonhard Schneemann.. Doch über allem steht die Familie: Drei Jahre nach dem Schicksalsschlag lernte Christian Kropf seine Lebensgefährtin Nicole kennen. Mit ihr hat er zwei Kinder: Julian (10 Jahre) und Sofia (3 Jahre). Die Familie wohnt in einem Haus, dass sie gemeinsam gebaut hat.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.