Kindesmissbrauch: 60-Jähriger sammelte Bilder

Wortkarg antwortete der 60-jährige Angeklagte am 23. August auf Fragen von Richterin Doris Halper-Praunias. Mit „mm, mm“ drückte er seine Zustimmung aus, mit „m-m!“ verneinte er eine Frage.

Die Richterin fragte den Landwirt aus dem Bezirk Güssing: „Haben Sie verstanden, was Ihnen vorgeworfen wird?“

„Mm“, murmelte der Angeklagte.

„Heißt das nein oder ja?“, hakte die Richterin nach.

„Nein-ja“, lautete die überraschende Antwort des Angeklagten.

Schuldig bekannte sich der 60-Jährige nicht

Nach einigem Hin und Her war klar: Zum Tatvorwurf bekannte er sich nicht schuldig.

„Das bei der Hausdurchsuchung am 14. Februar 2023 sichergestellte Smartphone war Ihres?“, fragte die Richterin.

„Mm“, antwortete der Angeklagte. „Darauf sind fast 3.000 Fotos von unmündigen Mädchen bei sexuellen Handlungen gefunden wurden“, hielt die Richterin dem 60-Jährigen vor.

Dieser behauptete, er wisse nicht, wie die Fotos auf sein Handy gelangt waren. Er meinte, dass „jemand anderer die Fotos draufgetan hat“.

In Chat Fotos von Mädchen verlangt

Die Richterin hielt dem Angeklagten vor, dass ein Chatverlauf mit einer Userin in Deutschland sichergestellt worden sei. „Sie fragten, ob die Frau Ihnen Fotos von Mädchen so ab 15, 16 Jahren schicken kann“, berichtete die Richterin. Beim Chat sei als Username der Vorname des Angeklagten in Kombination mit dessen Geburtsjahr verwendet worden.

„Weiß ich nicht mehr“, antwortete der Angeklagte.

Das Smartphone hat ihm die Polizei abgenommen, jetzt besitze er „ein normales“ Handy ohne Internet. Im Haus, das er mit seiner älteren Schwester bewohnt, gebe es ebenfalls kein Internet.

Sachverständige stellte Intelligenzminderung fest

Eine Psychiaterin hatte den 60-Jährigen begutachtet und festgestellt, dass bei diesem der Verdacht auf Pädophilie bestehe. Der Mann leide unter einer leichten Intelligenzminderung, sei aber in der Lage zu erkennen, was kinderpornografische Darstellungen sind und dass deren Besitz verboten ist.

Der Bruder des Angeklagten sagte vor Gericht, das Ganze sei ihm unerklärlich und er glaube, dass das Handy des Bruders gehackt worden sei. „Wir sind vier Geschwister und halten zusammen. Wir glauben nicht, dass er es war“, sagte der Bruder.

„Ich habe den Eindruck, dass die leugnende Verantwortung des Angeklagten auf Scham zurückzuführen ist“, meinte die Staatsanwältin.

Sechs Monate bedingt und 480 Euro Geldstrafe

Der 60-Jährige wurde zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 480 Euro Geldstrafe unbedingt verurteilt. Sein Handy wird konfisziert, Bewährungshilfe wurde angeordnet.

„Es besteht kein Grund und keine Möglichkeit, dass jemand anderer die Bilddateien auf Ihr Handy speichern sollte“, erklärte die Richterin. Der Chatverkehr mit der Userin in Deutschland sei eindeutig in der Diktion des Angeklagten verfasst worden.

Der 60-Jährige nahm das Urteil nach Rücksprache mit seinem Bruder und seinem Anwalt an.