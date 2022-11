Nur Gewinner

Des einen Freud, des anderen Leid. So geht es derzeit Walter Temmel, der sich nach seiner Amtszeit als Bürgermeister von Bildein auf seine neue Aufgabe als Landtagspräsident freuen kann und Josef Korpitsch, der nach einer ÖVP-internen Entscheidung, sein Amt als Obmann-Stellvertreter des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) an Georg Rosner abtreten muss.

Für Korpitsch kam der unfreiwillige Abgang doch recht überraschend, wurde er doch erst einen Tag vor Bekanntgabe von der ÖVP informiert. Seinen unfreiwilligen Abgang nimmt Korpitsch aber trotzdem sportlich.

Die Politik ist eben so, meinte er. Für Korpitsch selbst, der bei der Gemeinderatswahl in Mogersdorf deutliche Verluste für die ÖVP hinnehmen musste — wie so viele Orte im Bezirk Jennersdorf — aber vielleicht auch eine Chance, wieder mehr Akzente in der Gemeinde und im Bezirk Jennersdorf zu setzten. Und da kann die ÖVP derzeit jeden guten Mann gebrauchen.