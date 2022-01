Feuerwehrjugend Limbach: 14 Florianis auf einen Schlag

Mit einen Action Day im Herbst des Vorjahres, hat sich die Feuerwehr Limbach auf die Suche nach Feuerwehrnachwuchs gemacht. Das Interesse in der Großgemeinde Kukmirn war enorm, „was uns selbst etwas verwundert hat“, erzählt Kommandant Rainer Freissmuth. Die Feuerwehr Limbach, die aktuell 59 Aktive, 1 Gastmitglied und 4 Reservisten hat, ist mit Jahresbeginn um ganze 14 Jugendmitglieder gewachsen.

Zehn Jugendliche und vier „Knirpse“, unter 10 Jahren, sind der Wehr beigetreten. Zudem ist der letzte Jugendfeuerwehrmann, der seit 2006 im Nachwuchs war, in den Aktivstand erhoben worden. „Wir freuen uns, dass der Mannschaftsstand unserer Wehr gewachsen ist. Unsere Jugendbetreuer arbeiten auf Hochtouren und planen im Hintergrund bereits die ersten Übungen für die jüngsten Florianis“, so Freissmuth. Hauptaufgabe der Feuerwehrjugend ist es, den Zusammenhalt zu stärken und die Kids an das Feuerwehrwesen heranzuführen.