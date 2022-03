Seltenes Vorkommen: Hundszahnlilie unter Naturschutz

Der Naturschutzbund hat erst kürzlich im Zuge einer sogenannten „Freikaufaktion“ aus Spendenmitteln eine schützenswerte Naturfläche in Neuhaus am Klausenbach angekauft. Auf besagtem Grundstück wächst nämlich die Hundszahnlilie, die im Burgenland nur im Bezirk Jennersdorf im Naturpark Raab vorkommt und stark gefährdet ist.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

„Das Vorkommen in Neuhaus am Klausenbach in einer wechselfeuchten Wiese nahe eines Eichen-Rotbuchenmischwaldes soll dank der Naturfreikaufaktion auch in Zukunft geschützt werden“, erklärt Bürgermeister Reinhard Jud-Mund, der bereits die ersten Frühblüter auf der Wiese entdeckt hat.

In Österreich wurden vom Naturschutzbund durch Pacht oder Ankauf insgesamt bereits mehr als 2.100 Naturflächen mit insgesamt 1.650 Hektar Fläche für gefährdete Tier- und Pflanzenarten gesichert.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden