Mehr Wohnungen: OSG baut weiter

Werbung

„In Zeiten, wie diesen, wo die Situation am Bau mit verschlechterten Rahmenbedingungen zu kämpfen hat, ein Projekt zu starten, ist keine Selbstverständlichkeit“, findet OSG-Chef Alfred Kollar deutlich klare Worte beim Spatenstich für gleich zwei neue Projekte in Olbendorf.

„Gleich vier Bauvorhaben hat die Genossenschaft in der Gemeinde derzeit im Bau. Im Frühjahr komme“, so Kollar, „ein weiteres Projekt hinzu. Ein Bauvolumen von rund zwölf Millionen Euro wird dann in Olbendorf investiert“, nennt Kollar eine beachtliche Zahl.

Möglich sei das alles nur, weil man an einem Strang zieht. „Die Schaffung von leistbarem, hochwertigem und bedarfsorientiertem Wohnraum für Menschen mit verschiedensten Bedürfnissen hat für uns einen hohen Stellenwert. Mit der Gemeinde Olbendorf hat man den perfekten Partner gefunden“, ist Kollar überzeugt.

Diese Handschlagqualität ist es auch für Bürgermeister Wolfgang Sodl, die die Partnerschaft auszeichnet. „Als Gemeinde wäre es uns unmöglich solche Projekt zu stemmen. Mit Fredi Kollar als treibende Kraft und der OSG gelingt es aber immer wieder, positive Entwicklungen voranzutreiben, die enorm wichtig für die Gemeinde sind“, erklärt Sodl.

Gerade das Projekt beim ehemaligen Betonwerk Gartner, sei hier ein Paradebeispiel. Vor über 50 Jahren war das 2,3 Hektar große Areal zu 90 Prozent versiegelt. „Möglich wurde die Verbauung nur, weil wir den Hochwasserschutz beim Nadelöhr zwischen Haxbachs in den Dürrebach in Angriff genommen haben“, so Sodl.

Das größte OSG-Bauvorhaben in Olbendorf ist derzeit der Zubau des Pflegekompetenzzentrums, welches von 29 auf 65 Pflegebetten aufgestockt wird.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.