Eine der größten Freizeitanlagen des Südburgenlandes befindet sich in Rauchwart. Das Zentrum der Anlage ist der wunderschöne Badesee, der von einer acht Hektar großen Liegewiese umgeben wird. Abseits des Sprungs ins kühle Nass und viel Platz zum Faulenzen, haben Gäste noch viele andere Möglichkeiten ihre Freizeit in Rauchwart zu genießen. „Natürlich ist auch in Zeiten von Corona dafür gesorgt, dass sich niemand zu nahe kommt und jeder ungefährlich seinen Spaß auf der Freizeitanlage in Rauchwart genießen kann“, erklärt Bürgermeisterin Michaela Raber.

Gemeinde Der Badesee Rauchwart lockt jährlich zahlreiche Besucher an.

Das Seerestaurant „See la vie“ mit einer großen Sonnenterrasse ist eine besondere Attraktion für die Besucher. Die Inhaber Roland Graf, Horst Roth und Christian Karlovits verwirklichten sich mit dem Projekt einen langersehnten Traum. Obwohl sie beruflich aus verschieden Bereichen kommen, verfolgen sie ein Ziel: Das Leben am Rauchwarter Badesee noch schöner zu gestalten. Das gelingt den neuen Pächtern seit 2019.

In Rauchwart kommen alle auf ihre Kosten

Vor allem im Sommer ist Rauchwart ein viel besuchter Ort. Denn sowohl Badesee als auch Campingplatz locken jährlich tausende Besucher in den Ort.

Egal, ob beim Fischen am Badesee (Fischerkarten bekommen Sie im Gasthaus Lang) oder beim Tretbootfahren, Minigolf-, Tennis- oder Beachvolleyballspielen, am Badesee in Rauchwart wartet pures Freizeitvergnügen. Der Tourismus spielt in Rauchwart eine große Rolle, vor allem wegen dem Badesee. Dort wird auch ein freier W-Lan-Zugang angeboten.

Yoga am Badesee

Im Rahmen der Initiative „Gesundes Dorf Rauchwart“ gibt es bis Anfang September jeden Donnerstag um 19 Uhr „Yoga am See“ am Badesee Rauchwart. Infos bei Silvia Dragosits unter 0660/ 430 06 52 oder im Internet: www.yogarei.at. Am 3. August wird am Badesee Rauchwart Vollmond-Yoga angeboten.