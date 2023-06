BORG Güssing feiert runden Geburtstag

Güssings Veranstaltungskalender für das Jahr 2023 ist immer noch randvoll. Die Burgspiele sind 30 Jahre alt, die Stadtkapelle Güssing wurde vor 90 Jahren gegründet, das Fest zu „50 Jahre Stadterhebung“ war ein Publikumsmagnet. Am 23. Juni wird das BORG Güssing gefeiert und zum 60. Geburtstag der vielseitigen Bildungsschmiede steht unter dem Deckmantel „BORG, Music and Wine“ ein Festakt am Hauptplatz auf dem Programm. „Thematisch reisen wir über die Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft. Das schulische Angebot der Gegenwart und Visionen für die Zukunft des BORG Güssing stehen besonders im Fokus. Für mich als Direktor und Lehrer ist es eine besondere Ehre an einer renommierten Bildungsanstalt wirken zu dürfen und gleichzeitig Auftrag, klare Visionen bzw. Engagement für die Bildung und Zukunft junger Menschen zu haben“, sagt Direktor Robert Antoni.

Schule mit vielen Gesichtern

Auf dem ersten Blick ist das BORG Güssing eine normale AHS, aber bei genauer Betrachtungsweise ergeben sich unzählige Möglichkeiten. „Das Spezielle ist, dass man mehrere Berufe an unserem Gymnasium erlernen kann“, sagt Robert Antoni. Parallel zur Matura ist die Lehrabschlussprüfung zum Tischler und Innenausstatter möglich. Die vierjährige Ausbildung zum IT-Techniker oder Mediendesigner kann im normalen Unterricht integriert werden. Dazu Sport, oder die Möglichkeit, in die Berufspilotenausbildung zu starten.

Und es gibt eine Reihe von „prominenten“ Schulabgängern. Günter Ofner, Vorstand von Vienna Airport hat die Schule absolviert, oder Basketballprofi Tommi Klepeisz. Regisseur Kurt Pongratz hat die Schulbank am BORG Güssing gedruckt. Die längstdienende Abgeordnete der GRÜNEN, Terezija Stoisits, Olympiasiegerin Julia Dujmovits und Michael Gerbavsits, der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland, auch.

Anlässlich des Jubiläums wurde die Foto-Ausstellung „Best of BORG“ gestaltet und die ist zu den Öffnungszeiten im Rathaus Güssing zu sehen.