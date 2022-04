Ersten zehn Abschlüsse bei AMS-Spezialausbildung

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Die Spezialausbildung Güterbeförderung, die das AMS Stegersbach mit 31. Jänner gestartet hat, wurde mit 8. April erfolgreich beendet.

„Ich freue mich sehr, dass uns dieses Pilotprojekt in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Güssing gelungen ist. Es ist ein Beitrag, dem Fachkräftemangel in der Güterbeförderung zu begegnen. Sollte auch im nächsten Jahr das Interesse für diese Ausbildung so groß sein, überlegen wir eine Neuauflage“, stellt Geschäftsstellenleiterin Sonja Marth fest.

Die Teilnehmer haben bei der Ausbildung die Lenkerberechtigung der Führerscheinklassen C & CE, den Fahrzeugkranschein und den Staplerschein erworben. Teilgenommen haben elf Männer und eine Frau aus den Bezirken Jennersdorf und Güssing, die zuvor alle arbeitslos gemeldet waren.

Zehn Personen haben die Ausbildung positiv abgeschlossen, sieben von ihnen, haben seither eine Beschäftigung als LKW-Lenker gefunden. Die drei übrigen haben bereits Bewerbungsgespräche mit Speditionsfirmen geführt und sehr gute Aussichten, eingestellt zu werden.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.