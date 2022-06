Polizei bezieht Blaulichtzentrum

Werbung

Feierlich eröffnet wurde die neue Polizeiinspektion mit hohem Besuch und reger Teilnahme der Bevölkerung. Der Standort von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz, Seite an Seite, bietet große Vorteile: So kann hier bei Notfällen wie Bränden, Hochwasser etc. sofort eine Einsatzzentrale eingerichtet werden.

Das zweistöckige Gebäude hat 168 Quadratmeter Nutzfläche sowie zwei Garagen und zwei Carports für die Fahrzeuge. Mit einer Notstromversorgung ausgerüstet ist man auch gegen ein Blackout sicher.

Errichtet wurde das Gebäude von der OSG, sowohl die Bauzeit als auch die veranschlagten Kosten konnten eingehalten werden. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Polizeimusik Burgenland, die am Abend vor dem Kastell ein gut besuchtes Konzert gab.

