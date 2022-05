Wahlen: SPÖ-Frauen stellen sich vor

Werbung

Am Montag kamen im Beisein von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf die Spitzenkandidatinnnen der Bezirke Güssing und Jennersdorf im Gemeindezentrum in Deutsch Kaltenbrunn zusammen.

„Nur ein Viertel der Gemeinderäte sind weiblich; da ist definitiv noch Luft nach oben. Gemischte Teams funktionieren und arbeiten besser und Frauen soll mehr Mut für die Politik gemacht werden. Sie trauen sich die erste Reihe oft nicht zu; so etwas hört man von Männern nicht oft. Heuer haben wir auch die erste burgenländische SPÖ-Frauenakademie ins Leben gerufen. Aufgrund des großen Erfolges werden wir dieses Format sicherlich beibehalten“, erklärt Astrid Eisenkopf.

Im Bezirk Jennersdorf tritt SPÖ Bezirksfrauenvorsitzende und Deutsch Kaltenbrunn-Bürgermeisterin Andrea Reichl erneut an, in Weichselbaum ist Claudia Supper als Spitzenkandidatin am Start. Im Bezirk Güssing treten für den 2. Oktober vier Frauen an. Bezirksfrauenvorsitzende und Rauchwart-Bürgermeisterin Michaela Raber, in Neuberg ist Vizebürgermeisterin Birgit Karner Spitzenkandidatin, Alexandra Laky für Strem und Vizebürgermeisterin Cornelia Kedl-Oswald stellt sich der Bürgermeisterwahl für die Gemeinde Moschendorf.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.