Stegersbach bekommt Postpartner

„Für mich war klar, dass ein Thermenort, wie Stegersbach nicht auf seine Post verzichten kann“, erklärt Christoph Pelzmann seine Motivation, sich als Postpartner zu bewerben. „Versprechen gehalten“, freut sich auch Alois Mondschein, Leiter des zentralen Partnermanagements der Post AG über die Lösung. Ab 8. Mai wird Chistoph Pelzmann mit seiner Versicherungsagentur von der Herrengasse 4 in die Räumlichkeiten der Post ins Gemeindeamt übersiedeln und als neuer Postpartner in Stegersbach zur Verfügung stehen.

Nahtloser Übergang zwischen Post und Postpartner

Die Suche nach einem Postpartner ist in den letzten Wochen auf Hochtouren gelaufen. „Es gab einige Interessenten“, bestätigt auch Alois Mondschein. Entscheidend für die Wahl von Christian Pelzmann war, dass er die bisherigen Räumlichkeiten der Post im Gemeindeamt übernehmen wollte. „Hier sind vor allem die logistischen Voraussetzungen optimal“, erklärt Mondschein. Eine „postfreie“ Zeit wird es in Stegersbach übrigens nicht geben. Am Freitag, dem 5. Mai ist der letzte Öffnungstag der Postfililale. Am 8. Mai eröffnet Pelzmann dann in den derzeitigen Räumlichkeiten im Gemeindeamt seinen Postpartner.

Angebot und Öffnungszeiten bleiben erhalten

„Kunden werden so gut, wie keinen Unterschied zum bisherigen Angebot merken“, verspricht auch Alois Mondschein. Die Service-Palette des Postpartners seien bis auf eine Ausnahme, nämlich die Eröffnung eines Kontos bei der „bank99“, die selben. Auch die Öffnunsgzeiten, nämlich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, bleiben gleich.

Für Neo-Postpartner Christian Pelzmann eine „Win-win-Situation.“ „Auch mich hat die Nachricht, dass die Post Filiale in Stegersbach geschlossen werden soll, im Dezember schockiert. Die Lösung hingegen ist jetzt optimal, weil sich die Postpartnerschaft mit meinem Geschäftszweig der Versicherungsbranche optimal ergänzt und ich die Möglichkeit habe, die Postdienstleistungen professionell im vollen Umfang anzubieten“, erklärt Pelzmann, der seit 2011 in der Versicherungsbranche tätig ist und 2019 seine Agentur in der Herrengasse eröffnet hat.

Kritik an Schließungsplänen von der Politik

Die Nachricht, dass die Post AG das vorletzte Postamt im Bezirk Güssing schließen will, sorgte im Dezember des Vorjahres für viel Ärger in der Bevölkerung. Auch seitens der Politik zeigte man sich ob des drohenden Post-Aus in Alarmbereitschaft. Zuletzt hat die SPÖ im einen Antrag zur Entschließung des Burgenländischen Landtages „betreffend Aufrechterhaltung der Postinfrastruktur im Burgenland eingebracht, denn die Postamtsschließung ist inakzeptabel“, hieß es von Landtagspräsidentin Verena Dunst.

Letztes Postamt in Güssing

Neben Bildein, Eberau, Olbendorf, St. Michael und Strem wird Stegersbach den sechsten Postpartner im Bezirk Güssing bekommen. Das einzige Postamt befindet sich dann in Güssing. Burgenlandweit gibt es derzeit 85 Postpartner, österreichweit sind es bereits mehr als 1000, erklärt Mondschein.

