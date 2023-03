Verkeimtes Trinkwasser in Olbendorf: 75 Euro Strafe für Bürgermeister

Der ursprünglich von der Bezirkshauptmannschaft Güssing aufgebrummte Betrag von 110 Euro wurde vom Landesverwaltungsgericht herabgesetzt, teilten die Grünen am Freitag in einer Aussendung mit. Sie fühlten sich in ihrer Kritik an Sodls Vorgehen bestätigt.

Dietmar Werderits, Obmann der Wassergenossenschaft Olbendorf-Greiner-Tulmen-Haxbach, hatte sich im Jänner 2022 gemeinsam mit den Grünen an die Öffentlichkeit gewandt. Er kritisierte, dass Sodl die Bevölkerung nicht ausreichend über eine Verkeimung informiert hatte und zeigte ihn bei der Bezirkshauptmannschaft an.

Diese verdonnerte den Bürgermeister zu einer Zahlung von 110 Euro, Sodl legte dagegen eine Beschwerde ein. In einem Erkenntnis vom 23. Jänner 2023 setzte das Landesverwaltungsgericht die Strafe auf 75 Euro herab.

Gegenüber der APA bestätigte der Bürgermeister diese Entscheidung, zeigte sich aber "verwundert" darüber, dass die Grünen zum jetzigen Zeitpunkt darüber berichten würden, zumal der Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller gesagt habe, die Geschichte sei für ihn erledigt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.