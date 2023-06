Die erste Geburtenfahne in Olbendorf

Ab sofort wird bei Geburten in der Gemeinde Olbendorf eine bunte Fahne gehisst. Die Geburtenfahne soll Neuankömmlinge in der Gemeinde willkommen heißen und gleichzeitig die übrige Bevölkerung über das erfreuliche Ereignis informieren. Die Kindergartenkinder der Kinderbetreuungseinrichtung Olbendorf haben gemeinsam mit den Pädagoginnen die bunte Willkommensfahne gestaltet. Für die kleine Elisa wehte die Geburtenfahne bereits das erste Mal vor dem Gemeindehaus in Olbendorf. Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl gratulierte den frisch gebackenen Eltern Nicole und Patrick Heinzl und der stolzen „großen“ Schwester Hannah zur Geburt der kleinen Erdenbürgerin recht herzlich.

