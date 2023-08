UNO prüft Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Die Konvention ist in Österreich seit 2008 in Kraft, 2013 fand die erste Staatenprüfung statt, heuer folgt die zweite. Davor verfassen der Staat sowie der Monitoring-Ausschuss, Volks- und Behindertenanwaltschaft sowie Akteure der Zivilgesellschaft Berichte, erklärte Tobias Buchner vom Vorsitzteam des Monitoringausschusses. Anschließend erhält Österreich Handlungsempfehlungen, die "großen Einfluss auf die Behindertenpolitik in den nächsten Jahren" haben werden, so Buchner. Diese seien "politisch bindend". Bei Nichtumsetzung gebe es für Österreich neben negativer Aufmerksamkeit auf internationaler Ebene aber keine Konsequenzen, sagte Volker Schönwiese von der Organisation Selbstbestimmt Leben.

Konzentriert habe man sich auf die Bereiche Inklusive Bildung, Frauen mit Behinderungen und Persönliche Assistenz, führte Daniela Rammel vom Vorsitzteam des Monitoringausschusses aus. Säumig sei der Staat bei der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems, kritisiert sie etwa dessen "Unterfinanzierung". Persönliche Assistenz gebe es zwar in jedem Bundesland, diese sei allerdings nicht bundesweit einheitlich geregelt sowie nicht bedarfsgerecht. Frauen und Mädchen mit Behinderungen seien "in besonders hohem Maß einem Gewaltrisiko ausgesetzt". Rammel forderte die verpflichtende Implementierung von Gewaltschutzkonzepten für Behinderteneinrichtungen und eine umfassende Barrierefreiheit im Opfer- und Gewaltschutz.

Volksanwalt Bernhard Achitz erhofft sich einen "Impuls bei den Bemühungen, die Umsetzung und Einhaltung der Behindertenrechtskonvention voranzutreiben". Oft würden die Volksanwaltschaft Beschwerden erreichen, dass diese nicht optimal umgesetzt sei, hob er etwa fehlende Barrierefreiheit auf Bahnhöfen hervor. Auch kritisierte er, dass Menschen in Behindertenwerkstätten Taschengeld statt Lohn erhalten sowie den immer noch vorherrschenden "Gedanken der 70er-Jahre", Menschen mit Behinderung in einer Einrichtung unterzubringen, um sich dort um sie zu kümmern. Auch Schönwiese monierte, dass weiterhin in Institutionalisierung investiert werde. Dort würden Bewohner den Regeln der Einrichtungen unterworfen werden. Der Auftrag sei, ihnen zu ermöglichen, leben zu können wie alle anderen auch.

Es habe keine strukturierte Übersetzung der UN-Konvention in nationales Recht stattgefunden, steht für Behindertenanwältin Christine Steger fest. Vielfach sei der Bereich Menschen mit Behinderungen Angelegenheit der Länder. In vielen Ländergesetzen hätten Aspekte aus den Konventionszielen Eingang gefunden, aber auch hier "in den wenigsten Bereichen auf fundierte und strukturierte Art und Weise." In den Bundesländern gebe es teils sehr unterschiedliche Standards.

Schönwiese sah sogar "teilweise massive Verschlechterungen in den letzten zehn Jahren". So hätten alle Bundesländer ihre Baugesetze bezüglich Barrierefreiheit verschlechtert. In Tirol hätte man etwa vor wenigen Jahren noch ab der dritten Wohnung eine barrierefreie Zugänglichkeit erzeugen müssen, nun müsse erst ab der sechsten Wohnung ein Lift gebaut werden.