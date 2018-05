Der junge Lengenfelder Winzer Sebastian Angerer hat, wie berichtet, vor zwei Jahren den elterlichen Weinbaubetrieb auf „Bio“ umgestellt. Und er hat im vergangenen Jahr mit seinen Weinen einen Bundessieg errungen und sich bis ins Finale der „Schlossquadrat-Trophy“ gekämpft. Von Beginn an hat Sebastian Angerer als Winzertalent gegolten. Am vergangenen Dienstag musste er beim Finale im Gergely’s dem Königsbrunner Jungwinzer Paul Schabl zum Sieg gratulieren.

Sieben Jungwinzer – neben Sebastian Angerer aus dem Weinbaugebiet Kamptal noch Herbert Polz (Wachau), Johann Gis perg junior (Thermenre gion), Andy Pfneisl (Mittelburgenland), Andreas Unger (Neusiedlersee), Johannes Hofbauer-Schmidt (Weinviertel) und Paul Schabl (Wagram) – präsentierten hier ihre Weine und mussten sich auch noch einem Interview und einem Wordrap mit dem Chef des Österreichischen Weinmanagements (ÖWM), Willi Klinger, stellen. Auch dieses Interview floss in die Gesamtwertung ein. Letztendlich ging der Sieg an Paul Schabl aus Königsbrunn, der nun auch in den Salon eingeladen wird.

ÖWM-Chef Willi Klinger hob aber die Qualität aller präsentierten Weine hervor und tröstete die Verlierer: „Ins Finale der Schlossquadrat-Trophy einzuziehen ist wie eine Oscar-Nominierung in Hollywood!“