ZOOM Kindermuseum mit generalsaniertem Trickfilmstudio .

Das Trickfilmstudio im Wiener ZOOM Kindermuseums im Museumsquartier feiert 20-jähriges Jubiläum und wurde in den vergangenen zwei Jahren technisch auf Vordermann gebracht sowie räumlich erweitert. Aus dem dunklen Medienlabor wurde ein helles, mit viel Tageslicht durchflutetes Studio mit höhenverstellbaren Trickfilmtischen, die eine optimale Bedienung für Kinder ab sechs Jahren gewährleisten soll, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz.