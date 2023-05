Agnes Pauer: Von „Vagina Monologen“ bis zum Kinder Workshop

Wie kam es dazu, dass Sie den Beruf Regisseurin ergriffen haben? Wollten Sie schon immer im Bereich Theater bzw. Regie tätig sein?

Agnes Pauer: Ich habe schon als Kind gern auf Bühnen gestanden und erzählt. Regie als Beruf habe ich erst vor ein paar Jahren in Betracht gezogen, weil mir schlicht die Vorbilder fehlten. Von 74 Oscars für die beste Regie gingen bisher drei an Frauen. Auch wenn ich schon immer Filme geliebt habe, habe ich mich maximal in der Position der Schauspielerin wieder gefunden.

Welche Ausbildung haben Sie gemacht?

Pauer: Ich habe einen Masterabschluss in Politikwissenschaft an der Uni Wien gemacht und seit vergangenem Herbst studiere ich Spielfilmregie an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.

Wie sah Ihr beruflicher Werdegang bisher aus?

Pauer: Als Schülerin habe ich in Theaterstücken mitgespielt, selbst Rollen kreiert und da gemerkt, dass mir das sehr großen Spaß macht. Ich habe dann begonnen, vermehrt selbst Texte und Gedichte zu schreiben und online zu veröffentlichen. Währenddessen spielte ich auch in Jugendtheaterclubs des Wiener Burgtheaters. Da bemerkte ich dann, dass mich Regie eigentlich mehr interessiert als Schauspiel.

Ich habe auch ein paar Jahre beim Fernsehen gearbeitet und da gemerkt, dass mich Film noch mehr interessiert als Theater, weshalb ich sehr froh bin, jetzt das studieren zu dürfen, wofür ich brenne.

Welche Stücke haben Sie schon inszeniert und an welchen Theatern?

Pauer: Ich habe 2020 das Stück „Vagina Monologe“ in der Wiener Brunnenpassage und im Theater Spielraum inszeniert. Im gleichen Jahr mit meinem Kollektiv das Stück „Prometheus.entfesselt“ im Theater Akzent.

Theater und Film. Agnes Pauer mag zwar beide Bereiche, aber Film noch ein bisschen mehr: „Da ist das Ergebnis irgendwann abgeschlossen und man muss nicht immer wieder darauf vertrauen, dass alles glatt läuft“, meint sie. Foto: Filippus Nemestothy, Elisabeth Tritremmel

Nach einer coronabedingten Pause folgte dann „Die Nase“ im Off-Theater in Wien. Wo sind Sie derzeit tätig?

Pauer: Derzeit bin ich Vollzeitstudentin und halte nebenbei unter anderem Theaterworkshops mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Haben Sie auch schon Filmprojekte umgesetzt - wenn ja, welche?

Pauer: Ich habe vor einigen Jahren mein erstes Filmprojekt mit einer Freundin umgesetzt, worin wir uns mit Schönheitsnormen und wie sie unseren Alltag einschränken beschäftigt haben. Für meine Bewerbung letztes Jahr habe ich drei Filmprojekte umgesetzt, ein Selbstportrait, eine Kurzdoku und eine fiktionale Szene über Rollenbilder, denen Schauspielerinnen ausgesetzt sind.

Im Zuge meines Studiums habe ich bereits mehrere kleine Filmprojekte umsetzen dürfen und aktuell arbeite ich an meinem nächsten Kurzfilm, den ich im Sommer drehen werde.

Was reizt Sie mehr – Regie bei Theater oder Film – und warum?

Pauer: Ich mag beides sehr, aber Film noch ein bisschen mehr. Da ist das Ergebnis irgendwann abgeschlossen und man muss nicht immer wieder darauf vertrauen, dass alles glatt läuft.

Außerdem hat Film einfach größeres Potenzial, viele Menschen zu erreichen. So sehr ich amTheater liebe, dass es so unmittelbar ist, so elitär ist es doch oft. Es hängt sehr damit zusammen, in welche Familie man geboren wird, ob Theater einen anspricht oder nicht. Bei Film spielt das – zumindest beim Publikum – eine kleinere Rolle. Und das finde ich toll.

Welche Projekte stehen dann weiter an?

Pauer: Gerade arbeite ich an meinem Jahresabschlusskurzfilm an der Filmhochschule und plane Theaterworkshops für Kinder und Erwachsene in Niederösterreich und im Burgenland. Ich versuche mich im Zuge des Studiums viel auszuprobieren und Gleichgesinnte in der Filmbranche zu finden, um kollektiv zu arbeiten und gemeinsam neue Stoffe zu entwickeln und umzusetzen.

Bei der Arbeit. Die Regisseurin mit Schauspielerin Katharina-Maria Franzel. Foto: Privat, Elisabeth Tritremmel

Was ist Ihnen als Regisseurin bei Ihren Projekten besonders wichtig?

Pauer: Im Team, am Set und in der Stoffentwicklung sind mir offene Kommunikation, Empathie und ein respektvoller Umgang am wichtigsten.

Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen aus?

Pauer: Aktuell besteht mein Arbeitstag hauptsächlich aus Uni. Das sind abwechselnd unter anderem Übungsdrehs, Filmanalysen, Schauspielführung oder Vorlesungen in Filmgeschichte.

Sie laden im Sommer zum Theaterworkshop mit der Kobersdorfer Autorin Sabine Rabel. Wie kam es zur Zusammenarbeit?

Pauer: Ich wollte den Theaterworkshop, den ich im vergangenen Jahr mit Veronika Hörmann, einer Freundin und Theaterpädagogin, in Niederösterreich gemacht habe, und der ganz toll funktioniert hat, auch ins Burgenland holen. Sabine und ich ergänzen uns super, weil sie umfassendes Know-How als Elementarpädagogin und handwerkliche, gestalterische Stärken mitbringt und ich mehr vom Theater und vom Inszenieren komme. Diese Mischung ergibt ein rundes Gesamtpaket.

Ist es Ihnen wichtig, auch Kinder und Jugendliche zum Theater zu bringen?

Pauer: Auf jeden Fall. Dabei geht es mir vor allem darum, zu vermitteln, dass alle Menschen etwas zu erzählen haben und das Selbstbewusstsein schon in frühem Alter zu stärken. Ich bin davon überzeugt, dass selbstbewusste Menschen besser im Stande sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Konflikte auszutragen und Kompromisse zu finden. Abgesehen davon finde ich, dass wir das Spielen nie ablegen sollten. Das hilft auch mit schwierigen Herausforderungen umzugehen und sich eine gewisse Flexibilität zu bewahren.

Was wollen Sie und Sabine Rabel beim Workshop vermitteln?

Pauer: Wir wollen, dass die Teilnehmenden sich trauen, mutig zu sein, heiter zu scheitern und über sich selbst zu lachen. Nirgendwo gehen wir so entspannt mit Erwartungen um wie beim Spielen.

Indem wir in unterschiedliche Rollen schlüpfen, entwickeln wir mehr Empathie für andere und fragen uns, wer wir eigentlich sein wollen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder und jede eigene Geschichten zu erzählen hat, gehen wir aufmerksamer durchs Leben und beobachten genauer, was um uns geschieht. Das stärkt das Selbstbewusstsein und die Empathie – Eigenschaften, die auch abseits der Bühne viel wert sind.

