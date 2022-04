„Team Fabio Halb“ geht in den Wahlkampf

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

2017 zum jüngsten Bürgermeister Österreichs gewählt, will Fabio Halb mit 100-prozentiger Zustimmung bei der Ortskonferenz am vergangenen Freitag im Gasthaus Gartner seinen Posten bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Herbst verteidigen.

Zum ersten Mal jedoch als „Team Fabio Halb“. Der Ortschef erklärt die Hintergründe: „Das war eine strategische Überlegung. Wir wollen auf kommunaler Ebene keine Partei-Wirtschaft. Ich kann zu den Leuten sagen ‚Komm zu uns ins Team‘ und nicht ‚komm zu uns in die Partei‘. Wir wollen so noch transparenter sein.“ Die Unterstützung durch die SPÖ sei laut Halb „natürlich gegeben“.

Nicht auszuschließen sei, dass die SPÖ in Mühlgraben womöglich als einzige Partei in die Gemeinderatswahl im Oktober geht. „So könnten dann auch andere Personen leichter mitarbeiten“, erklärt Halb. Die Wahl findet am 2. Oktober dieses Jahres statt.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.