Bundesrat: Mogersdorfer Philipp Kohl folgt auf Bernhard Hirczy

Der 42-Jährige Mogersdorfer Philipp Kohl soll das Mandat von Bernhard Hirczy übernehmen, der aus beruflichen Gründen zurückgelegt hat. Dieser Beschluss wurde am Montag einstimmig vom Landesparteivorstand gefasst.

Die offizielle Wahl erfolgt in der kommenden Landtagssitzung am 19. Oktober. „Meine Überzeugung ist es, dass die Volkspartei alle Regionen des Landes vertritt. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass dieses Mandat in Jennersdorf bleibt und vom neuen Bezirksparteiobmann Philipp Kohl übernommen wird“, sagt ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz dazu und bedankt sich bei Bernhard Hirczy für seinen langjährigen Einsatz.

„Diese Entscheidung ist für mich nicht nur eine persönliche Ehre, sondern auch eine große Verpflichtung gegenüber den Menschen in unserem Bundesland und besonders auch gegenüber meiner Heimatregion“, hört man vom neuen Bundesrat Philipp Kohl. Den Schwerpunkt legt Kohl auf die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Sicherung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum.

Bernhard Hircy konzentriert sich ab sofort nur mehr auf seine Tätigkeit als Lehrer in der Landesberufsschule der Tischler in Fürstenfeld. „Es war mir wichtig, den Zeitpunkt wählen zu können und ich habe mich selbst für diesen Weg entschieden. Ich bin jetzt 41 und politisch gesehen ist jetzt sicher einige Jahre Ruhe. Es steht in den Sternen, ob ich jemals wieder zurückkehre, sage aber eher nein“, verabschiedet sich Hircy.