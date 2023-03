Am kommenden Samstag verwandelt sich die Disco Mühle in Mühlgraben wieder zu einem Schlager-Hotspot. Der Sänger Oliver Haidt präsentiert beim Disco Abend sein neues Album „Für eine Nacht“ inklusive der Hit-Single „Rebellen der Nacht“. Alle Gäste dürfen sich also auf einen Abend mit ganz viel Musik, Tanz und Spaß freuen. Platzreservierungen sind unter der Telefonnummer 0664/1269644 möglich.

