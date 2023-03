Zuwachs für See-Siedlung in Königsdorf

Werbung

Die See-Häuser am Badesee sind beliebter den je. „Und das nicht nur bei Zuzüglern, sondern auch bei Einheimischen“, betont Bürgermeister Mario Trinkl bei der Präsentation der Pläne für den 3. Bauabschnitt. 21 Häuser wurden bislang errichtet, acht weitere, werden nach den Plänen des Architektenbüros Richter bis Mitte 2024 folgen. Es sei ein Vorzeigeprojekt, betont Trinkl stolz, „das der Gemeinde und der ganzen Region enorme Wertschöpfung bringt“.

3. Bauabschnitt für Wohnen am Wasser. Nach den Plänen von Architekt Klaus Richter sind in den vergangenen acht Jahren 21 Häuser am Badesee Königsdorf entstanden. Acht weitere Häuser sollen gebaut werden Foto: Architekt Richter

Die Häuser sind in ökologischer, nachhaltiger und energiesparender Holzbauweise konzipiert, weiß Architekt Klaus Richter. Verschiedene Größen, von 50 bis 130 Quadratmeter, ermöglichen dabei sowohl die Nutzung als Ferienwohnhaus, als auch als Hauptwohnsitz. Richter sieht für die in den letzten Jahren noch einmal enorm gestiegene Nachfrage vor allem zwei Gründe. „Durch die Coronakrise hat sich bei vielen Menschen der Wunsch nach einem Rückzugsort in der Natur verstärkt. Weiter ist der Wunsch nach Investitionen in krisensichere Immobilien gestiegen. In Zeiten hoher Inflation und unsicherer Wirtschaftslage sind die Häuser eine ideale und nachhaltige Anlageform mit Wertsteigerungspotenzial“, argumentiert der Architekt. Apropos hohe Inflation: Im Vergleich zu den Bauten davor sind die Baukosten für die neuen Häuser um rund 30 Prozent gestiegen. Rund 200.000 Euro kostet ein Haus.

Zwei Drittel des Ufers bleiben unverbaut

Immer wieder ist die Gemeinde mit der Kritik, dass „zu viel am See gebaut wird“ konfrontiert. „Stimmt nicht“, erklärt Bürgermeister Mario Trinkl. „Das Seeareal hat 32 Hektar, davon 22 Hektar Wasserfläche und 5 Hektar Badezone. Von der drei Kilometer langen Uferzone werden knapp 900 Meter vom Menschen genützt. Der Rest, also zwei Drittel, bleibt naturbelassen“, so Trinkl.

Neuerungen auch am Badesee

Im Hinblick auf die kommende Badesaison, die im Mai startet, wird es auch heuer wieder einige Neuerungen geben. Auf die jüngsten Badegäste wartet mit dem „Ice-Tower“ ein sechs Meter hohes neues Wasserspielzeug. Installiert wird auch ein neues Sonnensegel im Kleinkinder- und Babybereich. Um künftig für mehr schattige Plätze zu sorgen, werden zudem zehn neue Bäume im Liegebereich gepflanzt.“

