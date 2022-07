Kindergarten in Schattendorf wird erweitert

Werbung

Die Kinderkrippe im Kindergarten Draßburg, in der auch jeweils fünf Kinder aus Baumgarten und Schattendorf untergebracht sind, ist mittlerweile zu klein (die BVZ berichtete).

So hat die Gemeinde Schattendorf in ihrer letzten Gemeinderatssitzung den Beschluss gefasst, den Kindergarten im Ort, der mit rund 100 Kindern voll belegt ist, auszubauen. Einerseits, um mehr Platz für die Kindergartenkinder zu schaffen, andererseits um eine eigene Kinderkrippe zu errichten, zumal Schattendorfer Eltern ihre Kleinen nicht nur nach Draßburg, sondern auch in die Kinderkrippe im Loipersbacher Kindergarten bringen müssen.

Bürgermeister Thomas Hoffmann schildert: „Wir haben eine Kindergartenerweiterung um einen weiteren Gruppenraum geplant und für die neu zu schaffende Kinderkrippe sind drei Gruppenräume, ein Bewegungsraum und Sanitärräume vorgesehen. Mit dem Bau wollen wir noch diesen Herbst starten. Es wird derzeit noch überlegt, ob die Gemeinden Draßburg und Baumgarten ihre Krippenkinder zu uns schicken werden. Sollten die beiden Gemeinden eine andere Lösung für sich finden, werden wir nur zwei Kinderkrippen-Gruppenräume, in denen jeweils 15 Kinder Platz haben, dazubauen.“

Der Ortschef fährt fort: „Schon im kommenden Jänner hat der Kindergarten Schattendorf seine Kapazität erreicht, dann werden die Kinder, die noch zusätzlich angemeldet werden im Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) am Tauscherbach untergebracht. Diese Unterbringung ist aber nur von kurzer Dauer, denn im Frühjahr 2024 sollte die Kindergartenerweiterung samt neuer Kinderkrippe fertiggestellt sein.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.