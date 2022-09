Besuch bei den Tafelklasslern

Seit Ende Juni hat Schattendorf mit Thomas Hoffmann einen neuen Bürgermeister. Mit viel Mut und Weitblick will er die Marktgemeinde in den nächsten Jahren vorantreiben. „Die letzten Wochen waren sehr zeitintensiv. Bürgermeister zu sein ist aber eine schöne Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt angenommen habe“, erzählt Hoffmann.

In den kommenden Jahren stehen viele – zum Teil große Projekte an. „Wir wollen ein Dorf für alle Generationen, ein Dorf für alle SchattendorferInnen und ein Dorf in der und für die Natur sein. Höchste Priorität haben dabei der neue Pflegestützpunkt mit einer Seniorenwohnresidenz, die Erweiterung des Kindergartens und der Bau einer Kinderkrippe, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen“, so Bürgermeister Thomas Hoffmann.

Die konkreten Themen, mit denen sich die Gemeinde in den nächsten Jahren auseinandersetzen wird, haben die GemeindebürgerInnen bei einer großen Befragung vorgegeben. Folgende wurde angesprochen:

Erweiterung des Kindergartens:

Der nächste Geburtenjahrgang mit mehr als 30 Kindern ist besonders stark. Um die Platzanforderungen zu decken, ist es erforderlich, den Kindergarten baulich um eine zusätzliche Gruppe zu erweitern. Damit jedes Kind in Schattendorf sicher einen Kindergartenplatz erhält.

Bau einer Kinderkrippe

Schattendorf hat vor rund zwanzig Jahren – gemeinsam mit Baumgarten und Draßburg – die erste gemeindeübergreifende Kinderkrippe des Landes eingerichtet. Da der Bedarf stetig steigt, will man direkt an den Kindergarten angrenzend eine eigene Krippe für die Jüngsten errichten, um berufstätige Eltern zu entlasten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten.

Errichtung eines Spielparks

Im Bereich des Freibades möchte Bürgermeister Thomas Hoffman einen öffentlich zugänglichen Spielpark, der baulich vom Bad getrennt ist, errichten. Neben einem Wasserspielplatz und einem Funcourt sollen weitere Attraktionen und neue Spielgeräte für Abwechslung sorgen. Die Kinder werden in das Projekt direkt eingebunden und können mittels Abstimmung ihren eigenen Spielpark wählen.

Schaffung von leistbaren Wohnungen für junge Generationen

Um als Jugendlicher ein eigenständiges Leben zu führen, ist es von vielen das Ziel, ein eigenes „Zuhause“ zu haben. Doch meist scheitert es an der finanziellen Situation. „Um dies zu ermöglichen, werden wir uns bei künftigen Bauprojekten für „leistbares Wohnen“ für die SchattendorferIinnen einsetzen“, so Hofmann. Bei dieser Wohnform kann die Wohnung für eine befristete Zeit bezogen werden, wobei kein Genossenschaftsanteil zu bezahlen und eine Grundeinrichtung bereits vorhanden ist.

Inbetriebnahme des Pflegezentrums

Gemeinsam mit dem Land Burgenland geht der Pflegestützpunkt in Schattendorf als erstes Pilotprojekt des Landes in Betrieb. Hinter dem Kindergarten werden errichtet: Sechs betreute Wohneinheiten, ein Seniorentageszentrum, ein Pflegestützpunkt der mobilen Hauskrankenpflege für die Region von Marz bis Draßburg und einen Dorfplatz, wo in Zukunft auch die Mittwoch-Treffen der örtlichen PensionistInnen stattfinden.

Bau einer Seniorenwohnresidenz

Direkt angedockt an das Pflegezentrum wird eine Wohnresidenz mit 29 barrierefreien Wohnungen errichtet. „Wir wollen damit auf aktuelle Entwicklungen, wie steigende Baulandpreise, hohe Rohstoffpreise für Baustoffe und extrem gestiegene Energiepreise reagieren“, so Hoffman. In der Seniorenwohnresidenz wird die Option angeboten, verschiedene Leistungen aus dem Pflegezentrum (tägliche „Nachschau“, Unterstützung bei akuter Krankheit mit Beschaffung von Medikamenten, Verpflegung usw.) mitzubeziehen.

Gesundes Dorf

Der Schlüssel zu einem gesunden und ausgeglichenen Leben ist Bewegung. Bereits jetzt gibt es viele Bewegungsinitiativen in Schattendorf, die noch besser beworben und gezielt unterstützt werden sollen. Im präventiven Bereich sollen wieder regelmäßige Fachvorträge zu verschiedensten Gesundheitsthemen durchgeführt werden. Die neue Community-Nurse wird in den kommenden drei Jahren direkt in der Gemeinde der Bevölkerung als erste Ansprechpartnerin zu Pflege- und Gesundheitsfragen zur Verfügung stehen. „Damit wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten, um unser Serviceangebot im Gesundheitsbereich stark auszubauen“, so Hoffmann.

Digitales Lernen und verstärkter Englisch-Unterricht in der Volksschule

In einer Forschungskooperation mit A1 wird die Volksschule Schattendorf österreichweit eine der ersten Volksschulen sein, in der verstärkt der Umgang mit der digitalisierten Welt gelehrt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Sprache, weshalb der Englischunterricht stärker denn je forciert wird.

Dorfentwicklungsplan 2030+

Die Gemeinde steht gut da. „Damit wir in den kommenden Jahren weiter am Puls der Zeit bleiben, werden wir in einem laufenden Prozess an einer guten Entwicklung weiterarbeiten“, verspricht Hoffmann.

Neuer Veranstaltungsplatz Gemeindeamt.

Da ein neues Wohnzentrum beim Warmbad entsteht, sollen in Zukunft Veranstaltungen wie der Markt, der Kirtag, Jubiläumsveranstaltungen von Vereinen, aber auch Konzerte in den Bereich beim Gemeindeamt verlagert werden. Dafür werden WC-Anlagen ergänzt und bauliche Adaptierungen des Geländes vorgenommen.

Weiterführung der Genuss-Rallye

Gleich nach der ersten Pandemiewelle wurde mit den Gastronomie- und Heurigenbetrieben eine Genuss-Rallye durchgeführt. Einerseits konnten Winzer bei Schmankerln und Musik ihre neuen Jahrgänge präsentieren, anderseits war es für die Betriebe eine tolle Möglichkeit, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Aufgrund des gutes Erfolgs soll die Genuss-Rallye fortgeführt werden.

Stärkung der heimischen Wirtschaft mit Wertgutscheinen

Um die regionalen Wirtschaftstreibenden zu unterstützen, wird ein Schattendorf-Gutschein ins Leben gerufen. Zu einem um 20 Prozent rabattierten Betrag können Gutscheine gekauft und damit konsumiert werden.

Forcierung von Betriebsansiedelungen

Vor einigen Jahren hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, Grundstücksflächen für die Schaffung eines Gewerbegebietes anzukaufen. In Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Burgenland soll dieses Vorhaben in den nächsten Jahren im Detail ausgearbeitet werden und im Idealfall Betriebe nach Schattendorf geholt werden.

Schaffung von leistbarem Bauland

Trotz genügend Baulandreserven ist es schwierig, entsprechende Grundstücksflächen für den Hausbau zu bekommen. „Wir werden alles daran setzen, dass SchattendorferInnen wieder leistbare Bauplätze zur Verfügung stehen.“ Konkret werden Bauplätze am Wachholderweg und auf den Steinbreitäckern forciert.

Aktive Unterstützung für Vereine

Die Vereine und die Freiwillige Feuerwehr Schattendorf bilden das gesellschaftliche Rückgrat der Gemeinde und genießen einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Damit diese Ausbildungsstätten für die Jugend bleiben und ihr wichtiger Beitrag zur öffentlichen Sicherheit sowie Dorfkultur gewährleistet wird, soll bei Infrastrukturprojekten weiterhin tatkräftig mitgeholfen werden.

Erarbeitung eines Infrastrukturplans

Die Kanal-, Straßen-, Wasser-, Gas- und Stromnetze müssen permanent modernisiert und erneuert werden. Damit die Gemeinde, aber vor allem die Bürgerinnen und Bürger mittelfristig „planen“ können, soll ein Infrastrukturplan mit Finanzierung Baustart erarbeitet werden.

Ausbau der Verkehrssicherheit

Überhöhte Geschwindigkeit und stetig zunehmender Verkehr bilden in gewissen kritischen Bereichen ein Sicherheitsrisiko. Insbesondere der zu einer Transitpendlerstrecke verkommene Verbindungsweg zwischen Schattendorf und Agendorf stellt eine massive zusätzliche Belastung in einem sensiblen Verkehrsbereich dar. Deshalb soll dieser Weg wieder dem Ursprungsgedanken zugeführt werden und mit einer Schrankenlösung nur noch SchattendorferInnen und AgendorferInnen die Möglichkeit bieten, mit dem PKW diese Straße zu benützen. FußgängerInnen und RadfahrerInnen sollen weiterhin den Weg touristisch nutzen dürfen.

Zudem sollen Alternativen zum Individualverkehr aufgezeigt und dazu ein Verkehrskonzept erbeitet werden. Auch Radwege werden auf Realisierbarkeit geprüft.

Weitere Punkte:

Schaffung von Streuobstwiesen und Baumpatenschaften

In Kooperation mit der Urbarialgemeinde und privaten Grundstücksbesitzer sollen Flächen gepachtet und renaturiert werden.

Revitalisierung Regenrückhaltebecken

Da in den letzten Jahren die Verschilfung stark zugenommen hat, soll das Becken nachhaltig revitalisiert werden.

Pflanzung von 500 Bäumen

Anlegung von Bienenwiesen

Ausbau des Naturparkzentrums und der Schuhmühle als Tourismusattraktionen

Ausbau Erneuerbarer Energie auf öffentlichen Gebäuden

Auf allen öffentlichen Gebäuden sollen Photovoltaikanlagen errichtet werden.

Einsatz für ökologisch nachhaltige und saubere Vereinsfeste

Schaffung von Nahwärmegemeinschaften

Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern hat aktuell höchste Priorität. Um den Prozess zu beschleunigen ist auch die Gemeindeebene gefragt.