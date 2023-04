Bad Sauerbrunn: „Dr. Grimm erzählt“

Werbung

Der Kurarzt Dr. Hermann Grimm gibt seinen Gästen bei seiner Führung „Dr. Grimm erzählt“ einen Einblick in die Geschichte von Bad Sauerbrunn. Zusätzlich erzählt er etliche sogenannte „Gschichtln“, darüber wie es früher in dem Kurort zuging. Ein Highlight des Spazierganges ist ein Treffen mit der Hausdame der ehemaligen Villa Bank. Seine Führungen hält Grimm jeden 1. Sonntag im Monat von April bis Oktober, die erste fand am Sonntag, den 2. April statt. Die nächste wird am 7. Mai ausgetragen werden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.