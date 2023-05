Der MSV 2020 übersiedelt in das Pappelstadion

Vor rund drei Jahren wurde unmittelbar nach dem Ende des SV Mattersburg der Mattersburger Sportverein 2020 gegründet. Neben dem sportlchen Erfolg mit zwei Aufstiegen binnen zwei Jahren hat man nun auch das Ziel bei der Infrastruktur - Heimstätte Pappelstadion - erreicht.

Mitte März gab es den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, wonach sich der MSV2020 spätestens mit 30. Juni einmieten wird, damals galt es lediglich Formalitäten abzuklären. Dies wurde nun unter Dach und Fach gebracht. In den kommenden Tagen soll die Übersiedelung der Infrastruktur von der Akademie in das Pappelstadion über die Bühne gehen. Von Seiten des Burgenländischen Fußballverbandes wird es noch eine Kommissionierung geben, um dann „grünes Licht“ für den Spielbetrieb zu geben. Somit kann das letzte Spiel in der 1. Klasse Mitte am Samstag, den 10. Juni, um 17.30 Uhr, gegen Kobersdorf im Pappelstadion gespielt werden.

