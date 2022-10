Stadt Mattersburg: Wahlsieg für Schlager und SPÖ

Werbung

Das "Match" in Mattersburg war als spannend vorausgesagt worden, unterm Strich bleibt die Bezirkshauptstadt deutlich in Händen der SPÖ. Bei den Bürgermeisterwahlen stimmten 2.380 Wähler für Schlager, in Prozentpunkten waren dies 61,03. Und auch bei den Gemeinderatswahlen war die Sache klar: Die SPÖ holte 55,6 Prozent, was 15 Mandate bedeutet (um eines mehr als nach den letzten Wahlen).

Der große Verlierer ist die ÖVP: 23,74 Prozent, was ein Minus 8,29 Prozent bedeutet und auch das Verlust von zwei Mandaten. Spitzenkandidat Thomas Haffer erreichte bei den Bürgermeisterwahlen 18,87 Prozent, was ein Minus von 11,04 bedeutet.

Die Liste "Johann Tschürtz - Vorwärts Mattersburg" ist der zweite Wahlgewinner: 12,14 Prozent, was drei Mandate bedeuten. Hans Tschürtz holte bei den Bürgermeisterwahlen 15,56 Prozent.

Die Grünen schafften mit 135 Stimmen hauchdünn den erneuten Einzug in den Gemeinderat, die NEOS (111 Stimmen) und die MFG (66 Stimmen) sind nicht im Ortsparlament vertreten.

Hier geht's zu allen Gemeinde-Ergebnissen im Bezirk Mattersburg:

Gemeinderatswahl 2022 Bezirk Mattersburg: Alle Ergebnisse auf einen Blick

