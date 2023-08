„Weu-I-Di-So-Mog“ - ein neuer Song für das Burgenland

Ganz neu auf dem Markt ist dieses gemeindeübergreifende Projekt: Aus einer Spontanität heraus enstand der Song „Weu-I-Di-So-Mog“, der von der Liebe zum Burgenland erzählt. Der Rest lag dem Dominoeffekt zugrunde und nun ist schon die Veröffentlichung einer CD geplant.

Ein Glas Wein, eine Gitarre und die Natur

Geschrieben wurde das Lied von Kurt Scherzer und seinem Kollegen Thomas Strmiska. Die beiden befinden sich schon seit langer Zeit in der Musikbranche und sind ein eingespieltes Team. Unter dem Namen „Misfit B. Music“ spielen sie schon seit 1989 gemeinsam auf Bühnen und haben mehrere CDs aufgenommen. Ihr neuestes Projekt jedoch ist ganz spontan entstanden. „Wir sind bei einem Glas Wein zusammengesessen, haben in die Natur geschaut und ich hatte meine Gitarre dabei“, erzählt Scherzer, „wie jeder weiß, sind das die besten Voraussetzungen für das Enstehen eines gutes Liedes.“ Aus dieser Zusammenstellung enstand dann auch der Song „Weu-I-Di-So-Mog“. In diesem geht es um die emotionale Verbindung zum Burgenland und dessen Schönheit.

Nachdem die erste Rohversion von dem Lied aufgenommen wurde, dauerte es nicht lange, bis immer mehr Menschen involviert waren. So stieß auch Astrid Gruber, Leiterin einer Sportgymnastikgruppe in Pöttsching und Bad Sauerbrunn, hinzu sowie Alice Bounouira, Leiterin einer Yogagruppe in Pöttsching. Beide waren schon nach dem ersten Klängen des Liedes vollauf begeistert. „Das Lied spricht von Friede und Sympathie“, erklärt Gruber, „nachdem ich es gehört habe, wusste ich sofort, dass ich Teil des Teams sein möchte.“ Und so wurde ein großes Projekt ins Rollen gebracht: Es sollen nun verschiedene Versionen des Liedes aufgenommen werden und in verschiedene Prozesse integriert werden. So soll es eine ruhigere Yoga-Version geben und eine rhythmischere Variante für die Sportgymnastik. Beide Leiterinnen stellen auch eine Gruppe zusammen, mit der sie in ihrem Bereich eine Performance zu dem Song einüben. Für eine komplette Dance-Choreo ist Kathi Leitgeb zuständig, die mit ihren 18 Jahren die jüngste im „Weu-I-Di-So-Mog“-Team ist. „Was nur mit einem Lied begonnen hat, ist nun ein riesiges, gemeinsames Projekt“, so Scherzer, „unser Zielevent wäre ein Fest, auf dem alle eingeübten Akte präsentiert werden können.“ DIes wird vermutlich im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres der Fall sein.

Verschiedene Versionen - für jeden ist was dabei

Ihr Ziel mit dem Lied ist, etwas zu haben, dass alle aus dem Burgenland miteinander verbindet. Diese Gemeinschaft und diesen Zusammenhalt wollter Scherzer mit seinem Song vermitteln. „Das Burgenland ist etwas ganz besonderes“, berichtet Scherzer, „ich selbst bin aus Wien, lebe aber schon seit einiger Zeit im Burgenland, weil es mir hier so gut gefällt und die Verbindung unter den Leuten etwas einmaliges ist.“ Mit seinem Lied möchte er so viele Menschen wie möglich ansprechen, deswegen soll es auch verschiedene Versionen geben. Das Motto dabei ist „ein Lied geht auf Reisen.“ So wird die erste Originalversion mit Gitarre veröffentlicht, aber auch eine Hip-Hop Variante, eine klassische Version, eine Opernversion und eine Weihnachtsedition. „Bei uns ist alles gerade in der Entstehungsphase“, so Scherzer, „ich bin der festen Ansicht, dass mit meinem tollen Team alles möglich ist.“

Als Sängerin bei allen Varianten dabei ist Elisa Gerdenitsch aus Rohrbach. Als nach einer weiblichen Stimme für das Lied gesucht wurde, war die 19-Jährige sofort an Bord. „Die Musik begleitet mich seit der 1. Klasse Unterstufe“, erzählt Gerdenitsch, „und es gibt nichts, was ich mehr liebe. Der Song „Weu-I-Di-So-Mog“ hat mich sofort angesprochen, weil die Nachricht dahinter so überaus wichtig ist.“ Gerdenitsch ist seit vielen Jahren Stammgast in der Musikschule Matterburg und nimmt dort sowohl Gesangsunterricht als auch Gitarrenunterricht. Seit drei Jahren ist sie aktiv im Musikgeschehen unterwegs und tritt bei Hochzeiten oder Taufen als Sängerin auf. „Ich bin ein großer Fan von Austro-Pop und mir sind auch die Traditionen in unserem Burgenland sehr wichtig“, erläutert Gerdenitsch, „der Song vermittelt einem unser Lebensgefühl hier und auch den Zusammenhalt, der unser Burgenland so besonders macht. Deswegen möchte ich das Lied auch unter den jüngeren Altersgruppen bekannt machen.“

Charity-Projekt

Der Plan für das folgende Jahr sieht also so aus: Es wird sowohl an einer CD mit den verschiedenen Versionen als auch an einem großen Bühnenevent gearbeitet. Beide Verkäufe sind als Charity-Projekt gedacht und die Einnahmen sollen gespendet werden. Wohin genau, ist noch unbekannt und wird erst noch von dem Team entschieden. Weiters sollen unter dem Jahr immer wieder kleinere Veranstaltungen stattfinden, bei denen Teile von den Choreos und Liedern präsentiert werden, Ein möglicher nächster Stichtag wäre der 7. Oktober bei dem Pöttschinger Gesundheitstag. Hier wäre erstmals schon die Präsentation eines kleinen Teils geplant. Die Aufnahmen für die CD finden nun auch laufend statt. So word die nächste Recording-Session vermutlich im September stattfinden, bei dieser sind alle eingeladen hinzukommen und auch Teil des Projekts zu werden. Gesangliche Ausbildung oder Vorkenntnisse sind dabei nicht von Bedeutung. „Mir ist es sogar lieber, wenn wir nur Laien dabei haben“, erklärt Scherzer, „das macht den Klang und die Bedeutung der Gemeinschaft noch echter.“ Kreative Ideen, Vorschläge oder weitere Teilnehmer sind im „Weu-I-Di-So-Mog“- Team immer willkommen. „Unter der E-Mail-Adresse „info@misfit.tv“ sind wir immer erreichbar und offen für alle Ideen“, so Scherzer.