Hopsi Hopper auf Weihnachtstour

Für alle Fans des ASKÖ Maskottchens „Hopsi Hopper“ gibt es auch heuer wieder die „Hopsi Hopper Weihnachtstour“. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr findet die Hopsi Hopper Weihnachtstour auch 2022 statt. Unterschiedliche Bewegungsstationen (Krake, Hüpfburg, Hindernisbahn, Rodeo, etc.) warten auf die Kids. Für alle Mädchen gibt es auch eine eigene Fußballstation. Die Bewegungscoaches für „Mädchen am Ball“ werden die Kinder mit dem Fußballspiel vertraut machen.

Am 29. Dezember wird von 9 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hirm Halt gemacht. „Ganz nach dem ASKÖ Verbandsmotto „Sport in seiner Vielfalt“ können alle Kinder gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Hopsi Hopper Tour teilnehmen – egal wie unterschiedlich sie sind“, freuen sich Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst und ASKÖ Präsident Alfred Kollar über viele motivierte Kids, die gemeinsam Spaß an der Bewegung haben. Der Eintritt ist kostenlos, über eine freie Spende zugunsten der Realisierung von sportlichen Projekten für die Volkshilfe wird gebeten.

