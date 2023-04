Jugendtrainer wollte Nacktfoto von 13-Jähriger

Der 40-jährige Angeklagte, der sich am Mittwoch, 26. April wegen Sexualdelikten vor Gericht verantworten musste, war im Vorjahr als Jugendtrainer im Bezirk Mattersburg tätig gewesen.

In dieser Funktion hatte er Ende August 2022 bei einem Match zwei Mädchen kennengelernt, die für eine U14-Mannschaft spielten.

„Sie fragten, ob sie mit mir heimfahren können“, berichtete der Angeklagte vor Gericht.

„Wussten Sie, wie alt die Mädchen sind?“, wollte Richterin Doris Halper-Praunias wissen.

„Ich dachte, sie sind älter, sonst hätte ich sie nicht mitgenommen“, behauptete der Angeklagte. Er könne sich nicht daran erinnern, mit den Mädchen über deren Alter gesprochen zu haben.

Anzügliche Bemerkungen schon beim ersten Treffen

Schon beim ersten Treffen soll der Angeklagte gegenüber einem der Mädchen anzügliche Bemerkungen gemacht haben, als sich die Jugendliche ihre Weste auszog.

Im September oder Oktober 2022 schickte der Jugendtrainer dieser Jugendlichen ein obszönes Foto von sich selbst und forderte die 13-Jährige auf, ein Nacktbild von sich selbst anzufertigen und ihm zu schicken.

„Sie schrieb zurück: Du weißt schon, dass ich 13 bin, oder?“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor. Dieser habe wenige Minuten später geantwortet: „Sicher!“

„Ich wusste es dann“, sagte der Angeklagte.

„Wie kam es dazu, dass Sie von einem so jungen Mädchen ein Nacktfoto haben wollten?“, wunderte sich die Richterin. „Sie sind 40!“, erinnerte sie den Angeklagten.

„Wir machen alles, was du willst“

„Es war unglaublich, was ich machte“, gab sich der Angeklagte zerknirscht.

Er hatte die 13-Jährige auch dazu aufgefordert, zu ihm nach Hause zu kommen. Er bot ihr an: „Wir machen alles, was du willst“ und schrieb ihr: „Und was ist wenn wir was haben und wir sind nackt“.

„Sie sagten, sie haben sturmfrei und wir tauschten die Nummern aus“, behauptete der Angeklagte. „Sie wollten, dass ich zu ihnen komme“, setzte er fort.

Smiley mit Herzerlaugen an Jugendliche geschickt

Der Mann, der damals immer noch als Jugendtrainer tätig war, erkundigte sich bei dem anderen Mädchen, wann ihr Unterricht zu Ende sei, und schrieb ihr mit einem Smiley mit Herzerlaugen: „Brauchst nur rüberkommen zu mir.“

„Was wollten Sie bezwecken?“, fragte die Richterin.

„Ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen, auf die Telefonate und das Schreiben“, sagte der Angeklagte. „Ich hätte es sofort abbrechen müssen.“

Jugendliche holten sich Hilfe bei Vertrauenslehrer

Die beiden Jugendlichen berichteten einem Vertrauenslehrer an ihrer Schule über die sexuellen Aufforderungen des Jugendtrainers und zeigten dem Pädagogen die Chatnachrichten des 40-Jährigen. Er habe die Schülerinnen, sagte der als Zeuge befragte Lehrer vor Gericht, unterstützt, als sie Anzeige erstatten wollten.

Der Angeklagte gab an, nach der Einvernahme bei der Polizei seine Tätigkeit als Jugendtrainer beendet zu haben.

Tätigkeit als Jugendtrainer gerichtlich untersagt

Er wurde wegen der pornografischen Darstellung Minderjähriger und der Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen zu 2.400 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Ausübung der Tätigkeit als Jugendtrainer wurde ihm auf unbestimmte Zeit gerichtlich untersagt.

„Das Gericht geht davon aus, dass Ihnen bekannt war, wie alt die Mädchen waren“, begründete die Richterin ihr Urteil. „Es geht nicht, dass ein erwachsener Mann an Unmündige eine Aufforderung schickt, Nacktbilder zu übermitteln, und dass sie ihn wegen sexueller Kontakte aufsuchen soll.“

„Das passt eh“, nahm der Angeklagte das Urteil an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

