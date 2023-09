Thomas Stipsits dreht in Mattersburg

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besuchte am Freitag das Set und unterhielt sich dabei mit der Filmcrew und dem Hauptdarsteller. Der Landeshauptmann wies auf den hohen Werbewert hin, den im Burgenland produzierte Filme und Serien mit sich bringen. Mit „Der Winzerkönig“, einer Fernsehserie die in Rust spielt, habe es bereits in den 2000-er-Jahren ein gutes Beispiel gegeben: „Nicht zu vergessen ist der touristische Nutzen dieser Produktionen, der sich in den Nächtigungszahlen und in der Wertschöpfung positiv abbildet. Daher ist es uns ein großes Anliegen, derartige Projekte seitens des Landes zu unterstützen.“ An der aktuellen Produktion mit Thomas Stipsits in der Hauptrolle beteilige sich das Land Burgenland finanziell. Auch für die Verfilmung der zwei weiteren Stinatz-Krimis gebe es eine Förderzusage, so der Landeshauptmann. „Für die Marke Burgenland ist dieses längerfristig angelegte Film-Projekt von unschätzbarem Wert.“

Zum Film:

Der Streifen „Kopftuchmafia“ ist eine Verfilmung des gleichnamigen Krimis von Thomas Stipsits und baut auf dessen Romanvorlage auf. Stipsits spielt den Polizisten Sifkovits, dessen kriminalistische Fähigkeiten durch ein Verbrechen auf die Probe gestellt werden: Am Rande einer Hochzeitsfeier in Stinatz verschwindet die Braut und wird am Tag darauf ermordet gefunden. Sifkovits wird bei den Ermittlungen von drei Frauen aus dem Ort unterstützt, die sich mit ihrer Leidenschaft zur Beobachtung des Alltäglichen und ihren schier lückenlosen Kenntnissen über die Lebensgewohnheiten der Dorfmitbewohnerinnen und -bewohner schnell als höchst hilfreich bei der Lösung des Falls entpuppen.

Neben Thomas Stipsits sind auch Linde Prelog in der Rolle der „Resetarits Hilda“, Erika Mottl als „Grandits Resl“ und Erika Deutinger als „Baba“ – im Film ist sie die Mutter von Sifkovits - zu sehen. „Kopftuchmafia“ wird produziert von Mona Film in Kooperation mit dem ORF und ARTE. Das Land Burgenland unterstützt die Produktion im Rahmen des Additionalitätsprogramms EFRE 2021-2027. Der Film soll 2024 im ORF gezeigt werden.