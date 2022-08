Sanierung der Mattersburgerstraße in Schattendorf

Werbung

Schon seit März sind in der Mattersburgerstraße Bauarbeiten im Gange, denn es wird fleißig an der Erneuerung der Infrastruktur gearbeitet. Ausgetauscht wird ein altes, bereits störungsanfälliges Stromkabel und die Wasserleitungs- und Gasrohre samt der Hausanschlüsse müssen erneuert werden.

Diese noch bis zum Herbst andauernden Arbeiten, fordern und belasten natürlich die Anrainer zusehends. Eine Frau klagt: „Bei dieser Hitze und der großen Trockenheit ist die Staubbelastung während der immer wieder auftretenden Grabungsarbeiten enorm. Ich komm mit dem Putzen nicht mehr nach.“

Ein anderer Bewohner der Mattersburgerstraße ärgert sich über rücksichtslose Schnellfahrer: „Wenn nicht gerade der Verkehr wegen der Bauarbeiten umgeleitet wird, fahren manche Autolenker rücksichtslos viel zu schnell über die nur notdürftig zugeschütteten Gräben. Immer wieder werden dabei auch kleinere Steine in die Höhe geschleudert, die Schäden an geparkten Autos verursachen.“

Ein anderer Bewohner meint kopfschüttelnd: „Man kennt sich nicht mehr aus, einmal graben die Arbeiter die Straße auf, dann schütten sie sie wieder zu und graben sie nach einiger Zeit wieder auf.“

Die Gemeinde hat deshalb gemeinsam mit den ausführenden Firmen für die Großbaustelle in der Mattersburgerstraße die weitere bauliche Vorgehensweise besprochen und einen Maßnahmenplan für die Baustelle erstellt, denn „das zermürbt die Leute und diese Situation ist nicht zufriedenstellend“, so Bürgermeister Thomas Hoffmann. Dieser Plan sieht vor, dass die Straße gesäubert und der offene Straßenbereich begradigt wird.

Ab dieser Woche wird die neue Hochspannungsleitung vergraben, was insgesamt etwa drei Wochen in Anspruch nehmen wird. In dieser Zeit wird die Straße von 7 bis 17.30 Uhr gesperrt sein und der Verkehr umgeleitet werden. Parallel zu diesen Arbeiten werden die Gehwege und Randsteine wiederhergestellt.

Sofort im Anschluß wird der aufgegrabene Bereich mit einer acht Zentimeter dicken Tragschicht asphaltiert - somit ist die Straße bis Ende September staubfrei. Dieser „Fleckerlteppich“ muss vorerst wegen möglicher Setzungen bestehen bleiben und es heißt zuwarten. Außerdem befinden sich zur Zeit die Materialpreise für den Straßenbau auf Rekordniveau.

„In den nächsten Jahren wollen wir dann ein Gesamtkonzept für die Mattersburgerstraße erarbeiten, mit dem Ziel, mehr Grünraum zu schaffen“, verspricht Bürgermeister Thomas Hoffmann.

