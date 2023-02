Leni Föger mit nächstem Schritt auf der Karriereleiter

Eine traumhafte Suite im Wiener Luxus-Hotel Imperial war die Kulisse für die neue Werbekampagne von Roberto Cavalli in Österreich. Vor Kurzem hatte nämlich in Wien am Bauernmarkt 2 der erste Roberto Cavalli Frontstore in Österreich eröffnet.

Für das Kampagnen-Shooting wurden vier Models engagiert, darunter auch die Bad Sauerbrunnerin Leni Föger. Neben Föger waren dabei das Vorarlberger Ex-ÖSV Talent Linda Hiller (die nach ihrer Skikarriere zu einem international erfolgreichen Model aufgestiegen ist) sowie die beiden Niederösterreicherinnen Ann-Kathrin Johannides und Alina Taschler für die Kampagne gebucht.

Leni Föger wurde weiters am vergangenen Sonntag zu "Österreichs Model des Jahres 2022" vom Austrian Modelbusiness Club gekürt, die Agentur "1 st Place Models" wurde nach 2021 für 2022 zum zweiten Mal zur "Agentur des Jahres" gekürt. Von der Auszeichnung erfuhr Föger in New York, wo sie mittlerweile nämlich zum zweiten Mal gebucht ist

Die Bilanz innerhalb der letzten zwölf Monate ist mehr als beachtlich: 2x in New York, ein Modelmovement in Mailand inklusive der Auftritt bei der Mailänder Fashionweek 2022, sowie Buchungen in Spanien, der Schweiz und große Jobs in Österreich wie unter anderem für Philipp Plein und Roberto Cavalli. Die 21-jährige ist übrigens die erste Burgenländerin, die zu Österreichs Model des Jahres gekürt wurde.

