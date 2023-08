Schwalbenlacke am Friedhofsgelände für Forchtenstein

Seit Herbst 2021 gibt es den Naturschutzverein in Forchtenstein, ins Leben gerufen von Julia Rastelli und Nina Götz. Laut ihnen ist Forchtenstein nicht nur für die Menschen ein wunderschöner Ort zum Leben, sondern auch für viele Tiere und Pflanzen. Viele bereits selten gewordene und gefährdete Tierarten haben sich in der Burggemeinde angesiedelt. Das erste Projekt der beiden Frauen galt der Rettung der Stauseekröten, in diesem Jahr widmeten sie sich den Schwalben.

Nur noch rund 2.000 Mehlschwalben im Burgenland

Schwalben sind kleine Vögel, die zur artenreichen Familie der Ordnung Sperlingsvögel gehören. Da es nur noch sehr wenige von ihnen gibt, sind sie geschützte Tiere. Im Burgenland umfasst die Anzahl der Mehlschwalbenpaare nur noch rund 2.000 der Tiere. Wie der Naturschutzverein auch in der Gemeindezeitung Forchtenstein erläutert hat, finden Schwalben immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten, weshalb auch die Tieranzahl stetig weniger wird. Für den Bau ihrer Nester benötigen die Vögel Lehm, welchen sie jedoch nicht mehr oft finden oder zur Verfügung haben.

Bisher gab es oberhalb des Friedhofes in Forchtenstein eine natürliche Lehmlacke auf einem nicht asphaltierten Parkplatz, dies führte natürlich zu einer großen Ansiedlung von Schwalben in dieser Gegend. Nachdem der Parkplatz jedoch letztes Jahr planiert wurde, fehlte den Schwalben ein essentieller Bestandteil für ihr Überleben. Aus diesem Grund führte der Naturschutzverein seit dem Frühjahr 2023 Gespräche mit der Gemeinde und erreichte letztendlich die Errichtung einer Schwalbenlacke am Friedhofsgelände. Ende Juni wurde diese schließlich realisiert, worüber sich der Verein natürlich sehr freut.