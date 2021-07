Kürzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr Marz mit einem neuen Rüstlöschfahrzeug (RLFA 2000) ausgestattet. Die Bezeichnung 2000 bedeutet, dass das Fahrzeug einen Tank für 2000 Liter Löschwasser besitzt.

Die Ausstattung eines neuen Einsatzfahrzeuges zu planen, ist für eine Feuerwehr immer eine Herausforderung. Pandemiebedingt wurde dies noch erschwert, weil die letzte Planungsphase – die „Rohbaubesprechung“ – nicht wie üblich beim Fahrzeughersteller erfolgen konnte.

Es blieb nur die Möglichkeit einer „online“ Rohbaubesprechung, bei der aufgrund von Fotos und Zeichnungen das Auto nach den Anforderungen der FF-Marz zusammengebaut wurde. Nach einer Einschulung beim Hersteller wurde das RLFA 2000 am 10. Juli in der Gemeinde Marz in den Dienst gestellt.

Die Marzer Feuerwehrfrauen und -männer freuen sich, dass ihnen ein modernes und bestens ausgerüstetes Einsatzfahrzeug zum Schutz der Ortsbevölkerung nun zur Verfügung steht.