Hirm: Eine Gemeinde mit Herz

„Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Wohnungen und Reihenhäuser wurden erbaut und waren auch gleich wieder bezogen. Mit dem Neubau der Volksschule im Park neben der denkmalgeschützten Villa setzen wir neue Maßstäbe für die Zukunft unserer Kinder“, so Bürgermeister Christian Wöhl, hauptverantwortlich für dieses Projekt und hofft, dass bald mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Am Areal der Villa entsteht eine in den Park integrierte Wohnanlage, erbaut vom langjährigen Partner der Gemeinde Hirm, der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft.

„Ich möchte mich bei der OSG und Obmann Alfred Kollar sehr herzlich bedanken für den behutsamen Umgang mit diesem wunderbaren Grundstück und dem vorhandenen Baumbestand in der Parkanlage!“

Die Gemeinde Hirm ist auf vielen verschiedenen Gebieten aktiv. Abgesehen von den üblichen Agenden einer Gemeinde, setzt Hirm vor allem im Freizeitbereich besondere Akzente und das alles mitten im Ort – ein Funpark für die Jugend, Tennisplätze, Kinderspielplätze, eine Mehrzweckhalle mit Gymnastikraum, ein Fischteich für Sport- und Hobbyfischer und der Sportplatz.

Bürgermeister Christian Wöhl. Foto: BVZ

„Um diesen Erholungsraum im Zentrum unserer schönen Gemeinde beneiden uns viele“, sagt dazu Christian Wöhl.

Das Dorfzentrum am Hauptplatz ist nun neuer Mittelpunkt der Gemeinde Hirm. Neben einem Nahversorger „Mary`s Dorfladen ums Eck“, einem Dorfsaal, einer Arztpraxis mit Dorfapotheke sind auch 9 Wohnungen im ehemaligen Wirtshaus Wiesinger entstanden.

Bürgermeister Christian Wöhl ist aber ganz besonders begeistert vom Dorfleben in seiner Gemeinde. „Hirm ist ein Dorf der Vereine. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem nicht einer der Vereine eine Aktivität setzt oder zu einem Fest einlädt.“

Bestes Beispiel dafür war die Aktion „Gemeinden bewegen“ vom Land Burgenland, welche in den letzten Wochen über die Bühne gegangen ist. Dabei ging es um Bewegungsminuten und das „Gesunde Dorf Hirm“ hat zum Mitmachen eingeladen. Und die Hirmer waren sofort mit dabei und es konnte die Kategorie bis 1200 Einwohner mit großem Vorsprung gewonnen werden.

Abschließend meint Wöhl: „Besonders stolz bin ich aber auf das soziale Engagement in meiner Gemeinde. Sei es bei Nachbarschaftshilfe Plus oder bei Spendenaktionen für ukrainische Flüchtlinge. Die Hirmer zeigen immer wieder, dass sie das Herz am richtigen Fleck haben“.

