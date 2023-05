Bahnhof Wulkaprodersdorf: „Park & Ride“-Anlage auf Antauer Hotter

Hinsichtlich dem Vorhaben der Raaberbahn zur Errichtung einer „Park & Ride“-Anlage sind auch Veränderungen an der B50 durch das Land geplant. Der Gemeinderat Antau hat die dazu vorliegenden Projektspläne eingesehen und bei der letzten Gemeinderatssitzung im März beschlossen, in dieser Angelegenheit als „Grundeigentümer des öffentlichen Guts gegenüber dem Land“ zu agieren.

„Wir hatten bereits im letzten Jahr ein Gespräch mit Dr. Dellemann, der Generaldirektorstellvertreterin der Raaberbahn, und zusätzlich hatten wir jetzt vor einigen Wochen ein Gespräch, bei dem uns gesagt worden ist, dass man aufgrund des erhöhten Bedarfs an Verkehrsteilnehmern, die auf die Bahn umsteigen wollen, den Bahnhof Wulkaprodersdorf weiter ausbauen muss“, so der Antauer Bürgermeister Frank Wiemer. Der Ausbau sei scheinbar in Form von weiteren Parkplätzen und einer weiteren Gleisführung geplant.

Momentan gibt es am Bahnhof Wulkaprodersdorf nur ein Gleis, von dem man in zwei Richtungen fahren kann. „Offensichtlich ist hier jetzt geplant, dass man auf zwei Gleisen nach Wien unterwegs sein wird“, meint Wiemer. Zudem soll auch die Fahrzeit nach Wien verkürzt werden. Inwiefern das konkret umgesetzt werden soll, steht noch nicht fest.

Der Parkplatz beim Bahnhof in Wulkaprodersdorf wurde bereits vor ein paar Jahren erweitert. Aufgrund der erhöhten Nachfrage ist der Parkplatz aber jetzt schon nicht mehr ausreichend und daher ist jetzt geplant auf der anderen Seite Richtung Antau eine weitere Parkanlage zu errichten. „Da das dann teilweise auf Antauer Hotter passiert, geht uns das auch was an“, so Bürgermeister Frank Wiemer. Laut ihm sind dann auch Veränderungen der Straßenführung auf der B50 geplant, so könnte hier ein Kreisverkehr oder eine Ampelanlage gebaut werden.

Konkrete Projektdetails gibt es seitens der Raaberbahn noch nicht, sollen aber bald feststehen.

