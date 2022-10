Unbekannte brachen in Wohnhaus ein

Werbung

Die Täter brachen in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) ein Kellerfenster auf und gelangten so in den Keller des Wohnhauses. Da sie in den Kellerräumen keine Wertgegenstände vorfanden und die Verbindungstüre zu den Wohnräumen verschlossen war, brachen sie mithilfe eines Werkzeuges die Terrassentüre auf.

Auch diese Räumlichkeiten wurden nach potentieller Beute durchsucht, bis die Täter bei einem Schranktresor fündig wurden. Gewaltsam rissen sie den ca. 40x50 cm großen Tresor aus dem Schrank und verließen damit das Wohnhaus.

In einem Windschutzgürtel öffneten die Täter dann den Tresor und erbeuteten sieben Markenuhren, zwei Golddukaten, sowie Sparbücher und diverse Dokumente. Der aufgebrochene Tresor konnte nachfolgend durch einen aufmerksamen Fußgänger entdeckt werden. Die Schadenssumme lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Tatortbeamte des Bezirks Mattersburg konnten DNA-Spuren sichern. Die Polizeiinspektion Schattendorf hat die Ermittlungen aufgenommen

