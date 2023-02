Neues Heim für die Feuerwehr

Das Haus der Freiwilligen Feuerwehr in der Unteren Hauptstraße steht schon seit etwa 100 Jahren und ist daher nicht mehr zeitgemäß und platzt schon längst aus allen Nähten. Daher ist ein neues Haus für die örtliche Wehr in Planung.

Kommandant Günther Bernhardt berichtet: „Das Gebäude für unsere derzeit 42 FeuerwehrkameradInnen ist das älteste in der ganzen Umgebung, unsere Gerätschaften werden immer mehr und daher ist es zu klein geworden.“ Bereits vor Jahren wurde in der Gemeinde ein Ausschuß gebildet, der sich mit der Errichtung eines neuen, zeitgemäßen Hauses für die Feuerwehr intensiv befasste. Jetzt wird an der Umsetzung des Projektes gearbeitet.

„Beim derzeitigen Gebäude, in dem seinerzeit auch die Poststelle und die Polizeistation untergebracht waren, wurde immer wieder etwas dazu gebaut. Es gibt darin zahlreiche Stufen, der Mannschaftsraum ist im Keller ohne Fenster untergebracht und die Fahrzeughalle ist für moderne Fahrzeuge zu niedrig. Die Bausubstanz ist aufgrund von Feuchtigkeit schon sehr schlecht. Deshalb soll jetzt ein neues Haus errichtet werden“, so Ortschef Andreas Gradwohl.

Damit der laufende Betrieb nicht gestört wird, soll der Neubau im bestehenden Park, neben dem derzeitigen Feuerwehrhaus erfolgen. Nach der Fertigstellung soll das alte Gebäude geschliffen und auf dem Grund eine schön gestaltete Grünanlage entstehen.

Die Kosten für dieses Vorhaben stehen noch nicht fest, alle Studien liegen aber, laut Gradwohl, bereits vor. Geht es nach dem Ortschef, so kann mit dem Bau noch heuer begonnen werden. Vizebürgermeister Anton Taschner von der ÖVP möchte sich zu diesem Projekt noch nicht konkret äußern. Nur so viel: „Wenn die Feuerwehr ein neues Haus braucht, dann werden wir sicher nicht dagegen sein. Wir wollen aber vorher die Problemstellung im alten Haus genau eruieren.“

