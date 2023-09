Polizeiwallfahrt startete in Wiesen

Die Polizei Burgenland startete traditionell die Polizeiwallfahrt in der der Marktgemeinde Wiesen ihre Wahlfahrt nach Mariazell. Pfarrer Pater Jomon erteilte den Wallfahrern den Segen in der Pfarrkirche in Wiesen. Danach ging es über das Rosaliengebirge nach Lanzenkirchen, wo gefrühstückt wurde. Nach vier Tagen wurde mit den Wallfahrern der anderen Bundesländern unter den musikalischen Klängen der Polizeimusikkapelle feierlich in die Basilika eingezogen. Bürgermeister Matthias Weghofer, Vize Christoph Ramhofer, Amtsleiter Christoph Kroyer und Pfarrer Pater Jomon besuchten die Wallfahrer beim Frühstück im Gemeindeamt in Lanzenkirchen, wo Ihnen Bürgermeister Bernhard Karnthaller die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.