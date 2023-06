Vier Goldene für das Neudörfler Weingut Piribauer

Der vor wenigen Jahren ins Leben gerufene Wein Burgenland Award spiegelt die große Bandbreite wider, die das Burgenland zu bieten hat. Bei diesem Wettbewerb wird der besondere Fokus auf Weine mit einer näheren Herkunftsbezeichnung und besonderer Reife gelegt, an deren Spitze die Riedenweine stehen. Diese Weine benötigen üblicherweise etwas mehr Zeit, um sich zu entwickeln und eben dieser Besonderheit trägt der Wein Burgenland Award Rechnung.

Aus einem großen breitgestreuten Teilnehmerfeld wurden knapp 600 Weine in elf Kategorien zur Blindverkostung eingereicht und von einer 15- köpfigen Jury bewertet.

Das Weingut Piribauer freut sich über einen Reigen an Auszeichnungen für Blaufränkisch Ried Rosenberg 2019, Chardonnay Ried Hohen Gieser 2019, Sauvignon Blanc 2022 sowie The Origin of Rosé – Rosalia DAC Blaufränkisch 2022

Besonders stolz ist das Weingut Piribauer auf den The Origin of Rosé – Rosalie DAC Blaufränkisch 2022, welcher noch dazu in der Kategorie „Rosé mit näherer Herkunftsangabe Jahrgang 2022 oder älter“ den hervorragenden zweiten Platz erreichen konnte.

Mit "The Origin of Rosé – Rosalie DAC Blaufränkisch 2022" holte das Weingut Piribauer den hervorragenden zweiten Platz. Foto: Rosalia DAC

Der Wein Burgenland Award bildet auch die Voraussetzung für eine Aufnahme in den SALON Österreich Wein, dem härtesten Weinwettbewerb Österreichs. Die Weine für die SALON Finalverkostung werden über die Landesprämierungen der Bundesländer und durch eine Auswahl der führenden Fachmagazine nominiert.

The Origin of Rosé Rosalia DAC Blaufränkisch 2022 ist somit zugelassen bei der SALON Österreich Wein 2023 teilzunehmen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.