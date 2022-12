Apetlon Dachstuhl von Einfamilienhaus brannte

Symbolbild Foto: shutterstock.com

E in Dachstuhlbrand hat Samstagfrüh in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) 70 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren gefordert.