Teure Energie: Regale ohne heimische Paradeiser?

Der Neusiedler Bezirk gilt als Gemüsegarten Österreichs. Doch die Winterernte wird dürftig ausfallen. Die enormen Preissteigerungen am Energiemarkt bremsen oder stoppen die Gemüseproduktionen in den Gewächshäusern.

„Einige Betriebe werden die Produktion im Winter ganz einstellen, andere verkürzen“, erklärt Mario Almesberger von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Die wenigsten werden jedenfalls Normalprogramm fahren und versuchen, ihre Heizperiode zu verkürzen.

„Die Situation ist für alle katastrophal“

Gewächshäuser müssen auf etwa 20 Grad Celsius aufgeheizt werden. Für viele Betriebe ist das zu teuer. „Die Situation ist für alle katastrophal“, sagt Almesberger. Auch wenn die Betriebe unterschiedlich betroffen sind, weil sie verschiedene Verträge mit den Energieanbietern haben.

Aber was heißt das für den Kunden? Die Produktion werde sich in vielen Betrieben um fünf bis sechs Wochen nach hinten verschieben. „In diesem Zeitraum fehlt uns das heimische Gemüse. Aus dem Burgenland Paprika und Paradeiser, aus dem Wiener Raum Gurken.“ Ganz leer werden die Regale in den Supermärkten aber nicht bleiben.

LGV-Sonnengemüse Geschäftsführer Josef Peck beruhigt für 2023, sieht aber angespannt in die fernere Zukunft. Foto: zweischrittweiter

Bei der Erzeugergenossenschaft LGV Sonnengemüse mit der Zentrale in Wien und einem Standort in Wallern im Burgenland befürchtet man vorerst keine Lieferengpässe aufgrund von Produktionseinstellungen. Einzelne Betriebe würden lediglich geringfügige Anpassungen betreiben und die Produktion etwas verkürzen, erklärt Geschäftsführer Josef Peck. Mit Spannung blickt er aber in das Jahr 2024.

„Für nächstes Jahr ist genug Gas gesichert, aber die Energieverträge laufen in den Betrieben sukzessive aus“, erklärt Peck und befürchtet hohe Preissteigerungen bei Neuabschlüssen. Die Folge: Produkte werden teurer. Betroffen sind wieder vor allem Gurken, Paprika und Paradeiser. Diese Gemüsesorten werden in den Glashäusern kultiviert.

Die 150 Produzenten der Erzeugergenossenschaft LGV Sonnengemüse setzen auf eine gemischte Gemüseproduktion. Somit ist eine gewisse Unabhängigkeit vom Gaspreis gegeben. Vor allem die burgenländischen Gärtnerfamilien setzen größtenteils auf Freilandgemüse. „Der Umsatzanteil der Glashausproduktion liegt hier bei 30 bis 40 Prozent, in Wien bei 80 bis 90 Prozent“, lässt Peck wissen.

„Nichts Gutes für Gewächshausproduzenten“

Patrick Haider, Geschäftsführer von Perlinger Gemüse in Wallern, bestätigt die verzwickte Lage: „Wir haben die Belichtung heuer schon eingestellt, Gaspreise sind inzwischen zehn bis zwölf Mal so teuer, der Strompreis zehn Mal so teuer als sonst. Diese Mehrkosten an den Konsumenten weiterzugeben, ist quasi unmöglich“.

Patrick Haider, Geschäftsführer von Perlinger Gemüse: „Die Mehrkosten an den Konsumenten weiterzugeben, ist quasi unmöglich.“ Foto: Luntzer

Die „belichtete Saison“, in der Gemüse von September bis März, also außerhalb der regulären Saison, im Glashaus gezüchtet und mit künstlichem Licht bestrahlt wird, fällt bei Perlinger in diesem Jahr aus. Und auch sonst ist ihm nach Gesprächen mit Kollegen aus der Branche kein Gemüseproduzent bekannt, der in der heurigen Saison belichten würde.

Die finanzielle Hilfe vom Bund erweise sich für betroffene Betriebe bloß als Tropfen auf den heißen Stein: „Für das kommende Jahr kostet uns die neue CO2-Steuer, und dabei ist noch gar keine Gaspreiserhöhung eingerechnet, schon allein 600.000 Euro. Industrie und Molkereien sind davon großteils ausgenommen, die Gemüseproduktion allerdings nicht. Darüber hinaus wurde die verbrauchsabhängige Umlage im Gas rückwirkend für August und September von 0,02 Cent auf 90 Cent erhöht und nun für Oktober bis Dezember wieder auf 60 Cent gesenkt“, so Haider über die finanziellen Herausforderungen des Jahres 2022.

Perlinger Tomaten aus dem Glashaus wird es im heurigen Winter jedenfalls keine geben. Was die Zukunft bringt? „Wenn das so weitergeht, jedenfalls nichts Gutes für Gewächshausproduzenten.“

Ohne Licht, keine Paradeis

