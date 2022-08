Bürgermeisterwahl 2022 Überraschung in Edelstal: Alt-Bürgermeister Moritz kandidiert

Birgit Böhm-Ritter

Symbolbild Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) tritt in allen 27 Gemeinden des Bezirks Neusiedl am See sowohl zur Bürgermeister- als auch zur Gemeinderatswahl am 2. Oktober an. Dies teilt SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Fritz Radlspäck der Presse mit, nachdem am heutigen Tag die Einbringungsfrist für die Parteien endet und sämtliche Wahlvorschläge von den 27 SPÖ-Ortsorganisationen fristgerecht in den Gemeindeämtern abgegeben worden sind.