Burgenlandliga Parndorfer Fanbus-Fahrt zum Schlager nach Oberwart

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: Martin Ivansich

F ür das Spitzenspiel in der kommenden Woche am Freitag, den 13. Mai, auswärts in Oberwart organisiert der SC/ESV Parndorf eine Busfahrt für alle Fans. Abfahrt ist um 16 Uhr vom Heidebodenstadion Parndorf (Parkplatz Nachwuchszentrum). Der Preis für die Fahrt (Hin- und Retour) beträgt 15 Euro. Interessierte mögen sich bitte bis Dienstag bei Zare Kolasinac unter +43 660 2085767 melden.