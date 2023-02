Generationenwechsel: 22-Jähriger übernimmt FF-Kommando

Am 29. Jänner wurde ein Generationenwechsel innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch Jahrndorf vollzogen. Christian Meidlinger, seit 2016 an der Spitze der Wehr, hat im Beisein von Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter Bernd Kremsz, ABI Thomas Frey und Bürgermeister Gerhard Bachmann seine Funktion als Kommandant seinem 22-jährigen Kollegen Lukas Szigeti übergeben.

Neo-Kommandant: „Gute Mischung aus Alt und Jung“

„Bereits bei der vorherigen Wahl 2021 hat unser Alt-Kommandant Christian Meidlinger angedeutet, dass er in den nächsten zwei bis drei Jahren sein Amt zurücklegen möchte. Dadurch hatten wir intern die Möglichkeit, uns rechtzeitig Gedanken über die Zusammensetzung des neuen Kommandos zu machen. Das Hauptaugenmerk lag für mich immer darauf, dass wir eine gute Mischung aus älteren, erfahreneren sowie jungen, motivierten Mitgliedern im Kommando finden und alle geschlossen an einem Strang ziehen“, erläutert Neo-Kommandant Lukas Szigeti. Im Alter von 15 Jahren startete er als Jugendfeuerwehrmann bei den Deutsch Jahrndorfer Florianis durch. Mit 16 Jahren wechselte er schließlich in den Aktivstand und nahm regelmäßig an Übungen und Einsätzen teil. „Im Juli 2018 wurde ich in das Kommando der FF Deutsch Jahrndorf in der Funktion des Verwalters aufgenommen. Seit Anfang 2021 durfte ich unseren Alt-Kommandanten immer wieder auf Sitzungen und Veranstaltungen auf Abschnitts- und Bezirksebene begleiten, um die Abläufe kennenzulernen. Generell hatte er immer ein Auge auf uns Jungen und hat uns in gewisser Weise an die Aufgaben herangeführt“, ist Szigeti, der heute als Techniker (HTL-Matura 2019: Abteilung Mechatronik) tätig ist, seinem Vorgänger dankbar.

Feuerwehr als wichtiger Faktor für Dorfleben

Auf die Frage nach seinen Beweggründen antwortete er prompt: „Mich begeistert die Tatsache, dass unzählige Männer und Frauen im ganzen Land ihre Freizeit dafür nutzen, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten und um anderen Menschen in Notlagen jederzeit zu helfen.“ Außerdem sei für ihn besonders, dass gerade in vergleichsweise kleineren Gemeinden wie Deutsch Jahrndorf die Freiwillige Feuerwehr ein wichtiger Faktor für die Gemeinschaft und das Dorfleben sei. „Bei uns kommen Jung und Alt zusammen und leisten gemeinsam ihren Dienst für die Bevölkerung.“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.